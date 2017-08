PETAK NAJAVLJUJE PAKLENI VIKEND: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, do 34 stepena

U Srbiji će danas jutro biti prohladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 14 C, u kosavskom podrucju i do 19 C, a najviša od 31 do 34 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura oko 18 C, najviša oko 33 C.

VRAĆAJU SE TROPSKE TEMPERATURE: Narednih dana i do 36!

Izgledi vremena do 1. septembra: Za dane vikenda i u ponedeljak pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta oko 35 C. U ponedeljak posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije, a u utorak i u ostalim krajevima osveženje uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

U sredu pretežno sunčano sa temperaturom uglavnom u intervalu od 25 do 30 C.

U četvrtak malo toplije, u većini krajeva sunčano. Uveče na severozapadu, a u petak i u ostalim krajevima novo prolazno naoblačenje i osveženje koje ce ponegde usloviti kratkotrajnu kisu ili pljusak sa grmljavinom.

