TROPSKI VIKEND U SRBIJI: Meteoalarm na snazi, danas i sutra i do 37!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti veoma toplo sa najvišim temperaturama do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, najniža temperatura će biti od devet do 17 stepeni a najviša od 32 do 35 stepeni. U nedelju se predviđaju temperature i do 37 stepeni.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano sa temperaturom od 21 do 35 stepeni.

Biometeorološka prognoza: Dalјi porast maksimalne dnevne temperature vazduha može usloviti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika.

Najviši stepen opreznosti se savetuje osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti umor, glavobolјa i razdražlјivost.

Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, smanjenje fizičkih napora i primena adekvatne zaštite od UV zračenja. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

