NAPRAVLJENI SPISKOVI PREKOBROJNIH U PROSVETI: Otpremnina za svakog četvrtog nastavnika

Čak 4.473 nastavnika u srednjim i osnovnim školama zasad spada u tehnološki višak, a njihov konačan broj znaće se sutra, podaci su objavljeni na sajtu Ministarstva prosvete. Poseban problem predstavlja to što su otpremnine obezbeđene za samo 1.200 ljudi.



Tehnološki viškovi su zapravo oni profesori koji gube deo časova ili rade s nepunom normom, a za one koji na kraju raspodele ostanu bez ijednog časa obezbeđene su otpremnine. Slobodnih radnih mesta, na koja će ovi „tehnološki viškovi“ moći da se prijavljuju od utorka i srede, zvanično ima 26.838. Međutim, u realnosti ta mesta su uglavnom popunjena nastavnicima koji su angažovani na određeno vreme, zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru koja traje već tri godine.



Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković objašnjava da u sistemu prosvete postoji razlika između broja ljudi i broja radnih mesta.

- Mi, naime, imamo manje radnih mesta nego ljudi. Jedan nastavnik može da ima zaduženje od 50 odsto norme u jednoj i 30 odsto u drugoj školi. Zbog toga zasad ne znamo koliko će ljudi ostati bez posla. Sada se zapravo ukrštaju potrebe za nastavnicima i časovima, to će trajati do 1. septembra i tek onda će se znati mnogo toga - kaže Jankovićeva.

U praksi, direktori škole ne žele da zapošljavaju tehnološke viškove i za to ne snose nikakve sankcije. Takođe, problem nastaje ako nastavnik iz Beograda mora da putuje u Kragujevac kako bi popunio normu.

- Tehnološki višak može da se smesti u gradu odakle je, a ako to bude neizvodljivo, onda mora gde ima mesta. Znači da će ljudi morati da putuju po 200 km na posao, što se već događa. Ako to odbiju, onda neće ispuniti normu i imaće manje angažovanje. A sa manjom normom i angažovanjem ide i manja plata. Ovim će stalno zaposleni u školama da istisnu zaposlene na određeno vreme. Koliko god da je to normalno, to znači da iz prosvete izbacujemo mlade, bez kojih nema napretka! Naša prosečna starost je 45 godina i naš sistem je sve stariji i stariji, što je zabrinjavajuće - kaže Jankovićeva.



Još 7.384 prosvetara odranije rade bez pune norme, ali oni nisu ovog avgusta ostali bez časova, dok ukupno 86 učitelja neće dobiti svoje odeljenje, pokazuju podaci objavljeni prvog dana. Na upražnjena mesta prvo će se primati ljudi koji su ostali bez dela norme, a tek onda oni koji odranije imaju nepunu normu.

Sporazumni raskid

KAD ODE VIŠAK, GASI SE RADNO MESTO



Na osnovu sporazumnog prekida radnog odnosa, dosad su isplaćene četiri otpremnine prosvetnim radnicima, a u proceduri su pripreme za isplatu još 67 otpremnina.

- Pretpostavljam da će do kraja meseca to biti završeno, pa će se taj broj kretati oko 70. A da podsetim, bilo je novca za 1.200. Dakle, tu ima još mnogo prostora da se oni koji žele prijave za otpremnine - rekla je Jankovićeva. Dodaje da otpremnine mogu dobiti samo oni zaposleni koji su 100 odsto tehnološki višak, a nakon njihovog odlaska iz sistema radno mesto na kome su radili se gasi.

