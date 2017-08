RADNICI C MARKETA: Vučiću, ne boli te što smo opljačkani?

Bivši radnici C marketa protestovali su danas ispred Vlade Srbije i Ministarstva privrede zahtevajući da se država uključi u rešavanje njihovog problema. Najavljuju da će od petka stupiti u štrajk glađu.

Većinski paket akcija A.D C market prodat je još 2005. biznismenima Miroslavu Miškoviću i Milanu Beku za 53 miliona dolara, a ta prodaja se kasnije našla na spisku 24 sporne privatizacije. Belgijski Delez je pre pet godina kupio od Miškovića Delta Maksi, u čijem sastavu je i C-market.

Bivši mali vlasnici „C marketa“ od početka su tvrdili da su im akcije 2001. procenjene na 133.000 dinara, a otkupljene su po ceni od 25.800, delom i zato što je postojao samo jedan kupac.

Nekadašnja radnica C marketa Milica Kliska kaže da su danas u Vladi predali zahtev da se sastanu sa sadašnjom premijerkom jer su mali akcionari oštećeni za 900 evra po akciji.

"Bivši premijer je rekao da će uzeti tajkunima i vratiti narodu, on je rekao da je C market pljačkaška privatizacija. Dobili smo nadu da će taj čovek učiniti i dati sebe za ovaj narod jer mi smo za njega glasali da bi nam izašao u susret i pomogao jer je on glava kuće“, kaže ona.

Ipak, Vučić sada kaže da ne može sa utiče na tužilaštvo, kaže Kliska dodajući da oni to i ne traže već da jednostavno smatraju da „glava kuće rešava probleme“.

"Kako može da utiče na Tužilaštvo za neke druge stvari koje su manje važne? Kako može da prećuti za pljačku od milijardu evra a da se raduju za 100 miliona donacija od Arapa ili nekog drugog. Kako ga ne boli što je njegov narod opljačkan, pokraden i on je svedok toga. Zašto se tako radi?“, pita bivša radnica C marketa.

Dodaje da je 1.250 malih akcionara C marketa tužilo Miškovića i firmu ali da od toga nema ništa.

Kada smo od advokata tražili kopiju tužbe on nam rekao da je imao požar, kada smo u sudu tražili kopiju tužbe i pitali zašto predmet toliko godina stoji, oni su nam rekli da su imali poplavu, kaže Kliska.

Kako ističe, nekadašnji ministar pravde Nikola Selaković im je obećao da će slučaj C marketa biti prioritet kada dođe „njihov“ čovek koji će zameniti tužioca Miljka Radisavljevića. „Jel ovo prioritet?“, kaže ona.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Premijerka teška milion evra! Otkriveno šta Brnabićka sve poseduje, a nije prijavila!

Autor: Kurir.rs/N1