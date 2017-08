LAKŠE SE DIŠE: U Srbiji osvanulo sveže jutro, tokom dana smena oblaka i sunca

U Srbiji će danas biti svežije. Pre podne pretežno sunčano, osim na jugozapadu, jugu i istoku gde će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Po podne će biti promenljivo oblačno i suvo. Vetar slab i umeren severni. Jutarnja temperatura od 13 do 18 C, najviša dnevna od 23 do 28 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

RHMZ UPOZORAVA, STIŽE NEVREME! Posle paklene vrućine, čeka nas nagli pad pamperature, kiša i grmljavina!

U Beogradu će sutra biti svežije, tokom pre podneva pretežno sunčano, a po podne promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura oko 18 C, najvisa dnevna oko 27 C.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, do nedelje će biti pretežno sunčano i toplije, a od četvrtka će maksimalna temperatura u većini mesta biti znatno iznad prosečnih vrednosti, od 30 do 33 stepena.

U nedelju i početkom sledeće sedmice biće promenljivo, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz postepen pad temperature.

