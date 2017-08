ŠARČEVIĆ: 19 đaka u učionici?! Toga nema nigde! Pravili lažna odeljenja da sačuvaju radna mesta u prosveti

BEOGRAD - Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da su prethodnih godina u školama u Srbiji pravljena "lažna odeljenja" sa malim brojem učenika kako bi se sačuvala radna mesta u prosveti, te da se tome moralo stati na put.

On je rekao da podatak sindikata da će u školama u Srbiji od ove školske godine biti 800 odeljenja manje, treba uzeti sa rezervom jer, kako tvrdi, nisu koristili dobru metodologiju.

foto: Zorana Jevtić

Za tehnološke viškove u prosveti, nastale zbog smanjenja broja odeljenja, rešenje vidi u odlasku u penziju svih starijih od 65 godina, kao i u otpremninama i prekvalifikaciji.

"Rešili smo da konstrolišemo sistem. Imate u osnovnim školama da je prosek đaka po odeljenju 19,2, a zašto nije kvalitet nastave na tom nivou? Zašto nemaju svi četvorke ili petice u školi? Znate, 19 đaka po odeljenju, to nema ni u jednoj evropskoj zemlji, to je u privatnim školama privilegija", pojašnjava ministar.

Podseća da po zakonu odeljenja treba da imaju 25 učenika i pita zbog čega su se svih prethodnih godina pravila lažna odeljenja sa malim brojem đaka.

"Sve je to bilo zarad zaposlenosti, đaci su tu bili u trećem planu. Moramo naučiti naše ljude da postoji prekvalifikacija, da postoje otpremnine - obezbeđeno je 1.200, da oni koji imaju 65 godina treba da idu u penziju", naglasio je ministar.

foto: Nebojša Mandić

On kaže da takvih u sistemu ima oko 900 i da je im aktuelni zakon o radu to dozvoljava, ali da će ih poseban lex specijalis naterati da odu u penziju.

U sistemu ima i nastavnika, kako kaže, koji su ostali potpuno bez norme, ali godinama primaju platu i ne prihvataju posao, te da će to morati da se promeni - da prihvate posao ili da uzmu otpremninu.

Ušteđeni novac, tvrdi ministar, biće vraćen u sistem, da su o tome već razgovarali sa MMF-om, te da je to prilika da prosvetni radnici sustignu ostale zaposlene u javnim službama koji imaju veće plate od njih za 16 odsto.

"To je prilika da im svako naredno povećanje plate bude jače, bolje i brže. Ne vredi potkradati samog sebe. Rade to ljudi nesvesno, "hajde da sačuvamo radna mesta", pa kada sačuvamo svima radna mesta da povećanje ide svima", kaže minista i dodaje da je takav sistem neodrživ.

foto: Kurir

Dodaje da ministarstvo "brine o ljudima", da će se raditi brojne prekvalifikacije, jer u sistemu ima manje matematičara, informatičara.

Pojašnjava da je očekivao da veći broj ljudi bude tehnološki višak, ali da i za to ima racionalno objašnjenje jer je 17.000 ljudi u škole "ušlo" za vreme zabrane zapošljavanja, te su oni nevidljivi za tehnološke viškove.

"Ako imate da se smanjio broj odeljenja, bez posla će ostati prvo oni. Tu čovek može da roni suze, ali i ne mora, jer te ljude niste konkursom zaposlili, niste imali selektivnost u njihovom izboru", naglasio je ministar.

On je dodao da je glavni problem nedostatak dece u Srbiji, slab natalitet i privreda, ali da "ne vredi kukati" već se mora raditi na ozdravljenju sistema.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Nebojša Mandić/Ilustracija)