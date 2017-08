OVO SIGURNO NISTE ZNALI Otac Jovan: Sveštenika nikako ne zovite popom, ta reč je pogrdna

BEOGRAD - Sveštenici su ljudi koji su se po završetku bogoslovije ili bogoslovskog fakulteta odlučili za svešteničko zvanje.

U svakodnevnom govoru ljudi ih najčešće nazivaju popovima. Ipak, mnogi ne znaju da je to vrlo pogrdan naziv.

Opšta preporuka pravoslavnih duhovnika je da se upotrebljava reč sveštenik jer je reč pop dobila pogrdnu konotaciju.

foto: Nebojša Mandić

Primetićete da se u vicevima uvek govori "pop" ili "popa", a ne "sveštenik" ili "otac".

- "Pop" je reč koja je nastalala od grčke reči "papas", što znači otac. Međutim, Turci su pre mnogo godina preuzeli tu reč, pa su je iskvarili. Oni su sve sveštenike pogrdno nazivali popovima - ispričao je otac Jovan.

Kako kaže, mnogi ljudi to ne znaju, pa se sveštenici ne ljute kada ih tako nazivaju.

foto: Filip Plavčić

- To je u našem narodu normalno, ne mogu ja da se ljutim na ljude. I komunisti su sveštenike nazivali popovima, pa je tako i ostalo. Prihvatili smo taj pogrdan naziv, ali se trdimo da to promenimo - dodao je otac.

S tim nipodaštavanjem ljudi bacaju u isti koš episkope, sveštenike, đakone i kaluđere.

- To je najjači pokazatelj izrazite necrkvenosti tih ljudi, ili pak otvorenog neprijateljstva prema Crkvi. Rusi smatraju taj naziv "pop-popovi" pogrdnim. Smatraju da je to veliko nepoštovanje prema svešteniku. Ako neko tvrdi da je to srpski naziv onda nije jasno zašto se ta reč ne koristi u originalu, nego u ovom iskvarenom obliku - istakao je on.

foto: Filip Plavčić/Ilustracija

Otac Jovan navodi da je potrebno da na svom jeziku prihvatimo neizopačeno značenje reči koje opisuje sveštenika, i da u njemu poznajemo to duhovno očinstvo.

- Možemo da zovemo sveštenika "otac" ili "papas", ako se stidimo svoje reči, a ne "pop" koja je kroz našu nesrećnu istoriju dekadentno dobila novo značenje - zaključio je on.

(Kurir.rs/Telegraf/K. Bezbradica/Foto: AP/Ilustracija)