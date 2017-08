TROPSKI ČETVRTAK PRED NAMA: Leto se ne predaje, danas sunčano i veoma toplo, do 33 stepena

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab promenljivog pravca, u košavskom području umeren do jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 18 C, najvisa dnevna od 30 do 33 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 18 C, najviša dnevna oko 32 C.

Izgledi vremena u narednih sedan dana - do 7. septembra: U petak i subotu pretežno sunčano i toplo, posle podne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblacnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim i zapadnim krajevima. Maksimalna temperatura u većini mesta biće znatno iznad prosečnih vrednosti, od 30 do 34 stepena.

Od nedelje do kraja perioda promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

