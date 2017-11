SUNCE STIŽE ZA VIKEND: Danas oblačno sa slabom kišom, do 16 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama uveče sa slabim snegom.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 9 C, najviša od 12 do 16 C. Uveče i u toku noći postepeni prestanak padavina, a u Vojvodini i razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura oko 9 C, najviša dnevna oko 14 C. Uveče postepeno razvedravanje, a u drugom delu noći u nižim delovima grada magla.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 10. novembra:

U subotu ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, koja će se na jugu i istoku zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano.

U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano sa temperaturom malo iznad proseka, a od utorka promenljivo, u većini mesta suvo, samo na jugu i zapadu ponegde sa slabom kišom.

Od nedelje će u košavskom području duvati umeren i jak jugoistočni vetar.

