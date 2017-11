STEFANOVIĆ O NAPADU NA NOVINARKU KURIRA: Nasilje neće biti tolerisano, MUP će saslušati osumnjičenog za napad!

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović danas je oštro osudio napad na novinarku Kurira Ljiljanu Stanišić i poručio da će MUP saslušati osumnjičenog za napad i obavestiti nadležno tužilaštvo.



Novinarku Kurira, Ljiljanu Stanišić, sinoć je fizički napao brat Ane Nikolić, Marko Nikolić, na aerodromu "Nikola Tesla". Nakon toga je žestoko zapretio, a niko od obezbeđenja nije reagovao. U trenutku kada im je naša novinarka prišla, i Rasti uputila bezazleno pitanje "Kako je bilo u Švedskoj", usledio je Markov napad.



"Dođi ti ovamo", rekao joj, privukao je, udario u rame a onda zapretio: "Tebi ću otkinuti glavu!"...



Nebojša Stefanović je, ovim povodom, saopštio da nasilje nad novinarima neće biti tolerisano.

"Osuđujem svako nasilje nad novinarima. U slučaju napada na novinarku Kurira Ljiljanu Stanišić Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavestilo nadležno tužilaštvo o navedenom događaju i saslušaće osumnjičenog za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova će učiniti sve da zaštiti svakog novinara i nećemo tolerisati bilo kakvo nasilje u našem društvu", poručio je Stefanović.

U trenutku napada na našu novinarku, iza nje se nalazio kamerman Prve televizije, koji je pokušao da je skloni. On je svojom kamerom snimio deo napada jer niko od njih nije očekivalo da će doći do fizičkog napada.



"Ovako nešto zaista nisam očekivala. Marku sam odmah rekla da ću protiv njega podneti krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje. On se nije ni osvrnuo, već je nastavio svojim putem. Sačekala sam vozača koji me je odvezao u Urgentni centar kako bih ispoštovala proceduru. Tu sam dala iskaz policiji koji su obavestili tužilaštvo o celom slučaju. Nadam se da će nadležni što pre reagovati", rekla je Ljiljana Stanišić.

UNS i NUNS su najoštrije osudili napad na našu novinarku.

Adria Media Grupa i redakcija dnevnog lista Kurir najoštrije osuđuju napad na našu koleginicu, Ljiljanu Stanišić i traže od policije i drugih nadležnih organa da hitno reaguju i sankcionišu nasilje nad našom novinarkom!

Ljiljana Stanišić je napadnuta u nedelju uveče oko 23.20 na beogradskom aerodromu, dok je novinarska ekipa očekivala Stefana Đurića Rastu.

Ljiljanu je na aerodromu Nikola Tesla udario Marko Nikolić, brat pevačice Ane Nikolić. Marko je, naočigled televizijskih kamera i fotoreportera uz udarac i potezanje uputio i pretnju našoj koleginici Ljiljani Stanišić, rekavši „Tebi ću otkinuti glavu“!

Redakcija Kurira očekuje hitnu reakciju nadležnih organa i najstrože sankcije za fizički napad na novinare i pretnje smrću.

(Kurir.rs)

