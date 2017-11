DANAS TMURNO, ALI SUVO I TOPLIJE: Najviša dnevna do 15 stepeni, od ponedeljka sneg!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo.

Vetar slab promenljiv, jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. I u Beogradu isto vreme, temperatura do 13 stepeni. Do subote u većem delu umereno oblačno i uglavnom suvo, samo u petak posle podne na jugozapadu i jugu mestimično sa kišom, saopštio je RHMZ.

foto: AP/Ilustracija

U nedelju i ponedeljak oblačno, mestimično sa kišom.

U ponedeljak krajem dana, uz pad temperature, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a pojava snega se ponegde očekuje i u nižim predelima.

Zatim do kraja perioda oblačno i hladno, mestimicno sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

