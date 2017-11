DRŽAVNI PRAZNIK: Evo koje će pošte u subotu biti dežurne

Pošta Srbije objavila je danas radno vreme dežurnih pošta 11. novembra, za državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu.



U Beogradu će biti dežurne pošte u Takovskoj 2 (non stop), u Savskoj 2 (od 8 do 15h), na Šumadijskom trgu 2a (od 8 do 15h), u Ulici pilota Mihajla Petrovića 8-12 (od 8 do 15h), u "Univereksportu" u Nehruovoj 68b (od 8 do 20h), u TC "Novi Merkator" u Bulevaru umetnosti 4-6 (od 8 do 19h), u TC "Stadion šoping centar" u Zaplanjskoj 32 (od 8 do 19h), u TC "Big fešn" u Višnjičkoj 84 (od 9 do 19h) i u Glavnoj 8 u Zemunu (od 8 do 15h).

U Novom Sadu će raditi šest pošta: Temerinski put 50 (od 8 do 20:30h), Teodora Mandića 23 (Aod 7 do 20h), Futoški put 93/c (od 7 do 20h), Bajči Žilinskog 4 (od 7 do 20h), Balzakova 59 (od 7 do 20h) i dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (od 7 do 20h).

Dežuraće i po dve pošte u Subotici, Zrenjaninu, Kragujevcu, Nišu i Pančevu, kao i po jedna pošta u Boru, Valjevu, Vranju, Zaječaru, Jagodini, Paraćinu, Kikindi, Aranđelovcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Kruševcu, Leskovcu, Temerinu, Bačkoj Palanci, Kaću, Vršcu, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Smederevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Užicu, Prijepolju, Čačku, Šapcu, Loznici i na Zlatiboru.

Kao i uvek, biće otvorene i jedinice poštanske mreže na graničnim prelazima, saopštila je Služba za odnose s javnošću Pošte Srbije.

