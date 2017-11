PAŽNJA, FISKALNI RAČUNI SU OTROVNI: Mogu da izazovu teška oboljenja oka i druge bolesti!

Fiskalni računi sadrže opasnu hemikaliju bisfenol A, koja štetno utiče na plodnost, ometa rad endokrinog sistema, izaziva alergijske reakcije na koži i može da dovede do teškog oštećenja oka!



To su pokazali rezultati istraživanja koje je sprovela Alternativa za bezbednije hemikalije ALHem, u okviru kampanje „Toksični račun“, kada je laboratorijskom analizom uzoraka utvrđeno da bisfenola A ima u termalnim papirima od kojih se prave rolne za fiskalne račune, kao i kartonskoj ambalaži za hranu.



Evropa zabranjuje



Istraživanje je pokazalo da u plastičnoj ambalaži za hranu nije pronađena ova hemikalija, niti u papirnoj ambalaži za hranu poput kesica za pomfrit, ali je identifikovana u kartonskoj ambalaži za picu u izuzetno niskim koncentracijama.



Jasminka Ranđelović, programski koordinator ALHema, kaže za Kurir da je Evropska komisija prošle godine donela odluku o zabrani korišćenja bisfenola A u termalnom papiru.



Veoma toksičan



- Ta odluka će stupiti na snagu od januara 2020. godine i svi trgovinski lanci, javne institucije i državni sektor moraće da zamene termalni papir. Francuska je potpuno zabranila upotrebu papira koji sadrži ovu hemikaliju. U 90 odsto uzoraka fiskalnih računa pronašli smo koncentracije koje su četrdeset puta veće od ove koja će biti ograničena. Jedini trgovinski lanac koji je bio negativan jer nije imao bisfenol A bila je „Ikea“. Želimo da apelujemo da se taj papir zameni i da smanjimo rizik za 80 odsto stanovništva. On je toksičan po reprodukciju, utiče na plod i plodnost, remeti rad hormonskog sistema - kaže Ranđelovićeva.

foto: Printscreen



Sonja Roglić, načelnica Odeljenja za hemikalije Ministarstva zaštite životne sredine, potvrdila je da se Srbija priprema za nova pravila:

- Odluka o zabrani, odnosno ograničenju upotrebe bisfenola A u termalnim papirima ukoliko je koncentracija jednaka ili veća od 0,02 masenih procenata biće važeća za privredne subjekte u Srbiji, kako za proizvođače tako i za uvoznike termalnog papira, od juna 2020. godine, odnosno nekih šest meseci kasnije nego u EU.



Milan Milutinović

VODITI RAČUNA O ZDRAVLJU



Toksikolog Milan Milutinović iz Gradskog zavoda za javno zdravlje naglašava da nešto može da ima puno specifičnosti koje utiču na to kako je toksično, koliko je toksično i u kojoj meri je toksično.

- Kada je reč o fiskalnim računima, bitna stvar je da se to zameni nečim bezopasnim, da kada se dođe do zaključka da je nešto opasno po zdravlje, onda se to mora zameniti nekim hemikalijama koje nisu opasne po zdravlje. To su zakonski postupci. Slovo zakona kaže da su te i te hemikalije prebačene s jedne liste na drugu listu, da su opasne po zdravlje i da iz tih razloga moraju štampači, boje i lakovi da se zamene.



ČINJENICE



bisfenol A koristi se u proizvodnji termalnih papira kao razvijač boje



nije hemijski vezan za papir, tako da pri kontaktu s kožom dolazi do njegove migracije i apsorpcije u kožu



koristi se u proizvodnji polikarbonatne plastike (sa oznakom za reciklažu broj 7), epoksidnim smolama kao unutrašnji premaz u konzervama za hranu i piće, ali i u mnogim drugim proizvodima poput CD i DVD diskova, matičnih ploča, boja i lakova



u kontaktu s mastima i/ili pod povišenom temperaturom može migrirati iz materijala, što može dovesti do kontaminacije masne hrane koja se nalazi u ambalaži koja sadrži bisfenol A



bisfenol A se od januara ove godine nalazi na listi supstanci koje izazivaju zabrinutost u EU

Kurir / SANJA ĐURIĆ

Foto: Marina Lopičić, Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić , Foto: Printscreen