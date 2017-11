NI DANAS NEMA KIŠE: Do 15 stepeni i bez vetra, naoblačenje stiže sutra uveče

BEOGRAD - Ujutro će biti mestimično kratkotrajne magle, a tokom dana umereno oblačno i suvo.

Vetar slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 8 C, najviša dnevna od 10 do 15 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti umereno oblačno i suvo. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 8 C, najviša dnevna oko 13 C.

U subotu u većem delu umereno oblačno i uglavnom suvo, krajem dana na jugozapadu i jugu povremeno sa kišom, uglavnom umerenog intenziteta.

U nedelju i ponedeljak oblačno, mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje u ponedeljak u severnim i zapadnim krajevima.

U utorak uz pad temperature, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a pojava snega se u sredu ponegde očekuje i u nižim predelima.

U sredu postepen prestanak padavina najpre na severu zemlje. Od četvrtka hladno, iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno uz mogućnost slabih padavina, a na severu suvo.

