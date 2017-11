NE ZABORAVITE KIŠOBRANE, JESEN SE VRATILA U VELIKOM STILU: Utorak u Srbiji kišovit i tmuran, toplo se obucite!

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, intenzivnijom ujutru i pre podne u severnim i zapadnim krajevima.

Tokom dana će padati uglavnom slaba kiša u prekidima.

foto: Nebojša Mandić

Na višim planinama jugozapadne Srbije vlažan sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9 C, najviša dnevna od 6 C na zapadu i severozapadu, do 15 C na istoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

SPREMITE SE, SNEG STIŽE BRŽE NEGO ŠTO SMO SE NADALI! Jutros nas probudila kiša, a evo kako će biti do kraja nedelje

U Beogradu će danas biti oblačno i osetno hladnije sa slabom kišom u prekidima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, oko 7 C.

foto: AP/Ilustracija

Prema prognozi za narednih sedam dana, do petka će biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama jugozapadne Srbije sa vlažnim snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Zatim uglavnom suvo uz manji porast temperature.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir