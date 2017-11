SREDA TMURNA I HLADNA: Kiša, susnežica, u planinama i sneg, najviša dnevna do 10 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom.

U planinskim predelima padaće vlažan sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7 C, najviša od 5 do 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniza temperatura 4 C, najviša 7 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno oblačno.

U četvrtak hladno, mestimično sa slabom kišom, u planinama sa vlažnim snegom, u petak i subotu uglavnom suvo i malo toplije. U nedelju hladnije sa

kišom, u planinama sa snegom, uz stvaranje snežnog pokrivača.

U toku noći ka ponedeljku kratkotrajan sneg ponegde i u nižim predelima. U ponedeljak hladno, zatim malo toplije uz povremena naoblačenja s kišom.

