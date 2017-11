ŠABIĆ TVRDI DA JE ZAŠTITA PODATAKA U SRBIJI ZABRINJAVAJUĆA: Nismo dosegli ni nivo koji Evropa već napušta

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je danas da je normativni okvir koji se odnosi na zaštitu podatka u Srbiji neadekvatan i da je izvor niza problema.

Srbija još nije dostigla ni one standarde koje Evropa sada napušta, rekao je Šabić.

"Srbija je daleko ispod tog nivoa, zabrinjavajuće daleko ispod onoga i što je proklamovano našim Ustavom", rekao je Šabić na skupu "Primena opšte uredbe o zaštiti podataka" u organizaciji Društva za informatiku.

Šabić je naveo da se u Srbiji prema rokovima za donošenje normativnog okvira odnosi kao da su nebitni.

Tako su mediji juče objavili da je gotov nacrt novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali Šabić kaže da ga niko nije video ili ne zna nekoga ko ga je video.

Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je juče izjavila da je radna grupa završila izradu nacrta novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dodala da je rok za početak njegove primene maj iduće godine.

Rodoljub Šabić, foto: Zorana Jevtić

Poverenik je danas podsetio na slučaj kada je u emisiji pokazivan zdravstveni dosije jednog političkog oponenta vlasti, uz prisustvo ministra i direktora ustanove, ali se to završilo samo opomenom.

"Možete li zamisliti kolika bi kazna za tako nešto bilo da imamo uredjene zakone, ne bi se sve završilo na opomeni nego sa kaznom od nekliko stotina hiljada evra", rekao je Šabić.

Predstavnica nevladine organizacije "Partneri za demokratske promene" Ana Toskić ocenila je da Srbija nije spremna za primenu opšte uredbe o zaštiti podataka, da uskladjivanje propisa kasni, i da kada bude novog zakona to neće biti dovoljno jer je Srbija propustila uskladjivanje, debatu, lobiranje što se u EU radi godinama pre promene propisa.

Predstavnik Fondacije Šer Danilo Krivokapić je ocenio da bi za Srbiju bilo najbolje da standarde prilagodi zahtevima EU u zakondodavstvu, vladavini prava i ljudskim pravima.

"To je jako podignuta letvica, ali je mnogo niža u odnosu na to šta se očekuje od Srbije na putu pristupanja EU", rekao je on.

(Kurir.rs/Beta)

Foto Filip Plavčić

