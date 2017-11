ČETNIČKI VOJVODA ZA KURIR: NATO me se plaši nemaju dokaze protiv mene

Da su me Rumuni uhvatili da snimam radarske sisteme, kako tvrde, ne bi me proterali nego uhapsili. Strahuju od mene jer sam ratovao u Donbasu, kaže Bratislav Živković

Komandant Srpskog četničkog pokreta vojvoda Hadži Bratislav Živković, koga je Rumunija, članica NATO, proterala zbog špijuniranja vojnih objekata, kaže za Kurir da nije nikakav špijun jer da jeste, oni ga sigurno ne bi pustili.

- Sami razmislite da li sam snimao ili ne? Pa da su me uhvatili kako snimam radarske sisteme, kako oni tvrde, da li bi me proterali ili uhapsili? Mene su rumunske vlasti proterale i proglasile personom non grata samo da bi dizale halabuku. Nisam slikao vojne objekte. Oni me se plaše jer sam ratovao u Krimu i Donbasu. To je jedina istina. Sve drugo bilo bi laž.



Kaže da se trenutno nalazi u Narodnoj republici Lugansk, koja se samoproglasila u istočnom delu Ukrajine.

- Ja sam državljanin i Luganska, a državljanstvo sam dobio ukazom predsednika zbog izuzetnih zasluga u stvaranju ove države - ističe vojvoda Živković.



Poslednji put je bio u Srbiji, veli, pre samo desetak dana i ističe da se ne plaši da bi mogao biti uhapšen zbog ratovanja na stranim ratištima.

- Ne, zašto bih se plašio? A ko kaže da ja bilo gde ratujem?

Na konstataciju da je sam rekao da je učestvovao u borbama u Donbasu, dodaje:

- Jesam, ali ranije. U Srbiji niko ne može da uhapsi jer kada je donet zakon o zabrani ratovanja na stranim ratištima, nisam bio u borbenim područjima.



Čiji je čovek

MISLE DA RADIM ZA RUSE



Hadži Bratislav Živković kaže da rumunske vlasti nemaju nikakvih dokaza da je bilo koga špijunirao, iako to žele.

- Neka kažu da li sam išta radio za Ruse, neka dokažu. I da pokažu da Rusija podriva NATO - dodaje komandant Srpskog četničkog pokreta.

