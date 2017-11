SUTRA ĆE BAŠ DA ZAZIMI: Subota hladna sa kišom, do 9 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a na visokim planinama sa snegom.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 7, a najviša dnevna od 6 do 9 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom. Temperatura tokom dana biće bez većeg kolebanja, od 5 do 7 stepeni.

Prema izgledima za narednih sedam dana, do 25. novembra, u nedelju i ponedeljak biće pretežno oblačno, danju uglavnom suvo, a noću i u jutarnjim satima mestimično kiša i susnežica, na planinama sneg.

U utorak pojačan severozapadni vetar, mestimično kiša i sneg, a na planinama sneg uz stvaranje snežnog pokrivača. Od srede bez padavina, u jutarnjim satima slab mraz i magla mestimicno, a dnevna temperatura u postepenom porastu.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Nebojša Mandić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Jedva čekamo zimu zbog ove čarolije! Malo sapunice, slamčica i magija počinje!

Kurir

Autor: Kurir