VOZAČI, SMANJITE GAS: Kolovozi širom Srbije mokri, vidljivost smanjena

Saobraćaj se od jutros odvija po mokrim kolovozima i uz smanjenu vidljivost zbog sumaglice i niske oblačnosti, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema podacima uprave granične policije na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 minuta.

Često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Madjarske, tada zadržavanja mogu biti višesatna i duža na graničnim prelazima Srbije.

Od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena sa sve četiri zimske gume, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica.

Od 13. do 21. novembra od 07.00 do 17.00 od mosta Gazela do aerodroma "Nikola Tesla", u smeru od Beograda ka Šidu, zbog postavljanja javne rasvete i radova u zelenom pojasu u srednjem delu autoputa za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Dragana Udovičić)

