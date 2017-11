SUNCE TERA MAGLU: Danas toplo i sunčano, do 17 stepeni!

BEOGRAD - U Beogradu će ujutru biti magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama i dolinama zapadne i južne Srbije zadržati i pre podne.

Tokom dana pretezno sunčano i toplo za ovaj period godine. Duvaće slab do umeren juzni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do 7, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura oko 7, na periferiji grada oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni.

U petak i subotu ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, koja se podnegde po kotlinama i dolinama juzne i zapadne Srbije moze zadržati i pre podne.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u većini mesta iznad prosečnih vrednosti, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno i hladnije.

U nedelju naoblačenje sa kišom i padom temperature koje će pre podne zahvatiti severne, posle podne i krajem dana proširiće se i na ostale predele.

Zatim umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

