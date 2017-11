NE OPIJAJTE SE NA SLAVAMA: Svetac ne čuva pijane vozače

Po starom srpskom običaju dobar gost na slavi je onaj ko se dobro najede i obavezno nekoliko puta nazdravi nekim alkoholnim pićem. A onda takav gost sedne u automobil i pijan rizikuje svoj, ali i živote svih učesnika u saobraćaju. Zapamtite, svetac ne čuva pijane vozače!



Uglavnom se sa slave vraća uveče, a pošto najviše slava ima s kraja jeseni i tokom zime, onda vožnji po mraku treba dodati i poledicu na putu, sneg ili maglu... Kad se na sve to doda i alkohol, nažalost, stravične posledice su neminovne.



Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, upozorava na ovu ogromnu opasnost.



Nikako alkohol i volan



- Vozač sa 0,5 promila alkohola u krvi je u dva puta većem riziku da izazove saobraćajnu nezgodu od onog koji nije pod dejstvom alkohola. Ako osoba ima 1,2 promila alkohola a vozi, ta mogućnost se povećava 35 puta. U slučaju da je vozač sa dva promila alkohola, verovatnoća da će izazvati saobraćajnu nezgodu je čak 80 puta veća. Dakle, nikako pod dejstvom alkohola za volan! Pored gostiju koji piju na slavi, odgovorni su i domaćini, koji ne bi smeli da insistiraju da njihov gost pije, a da im posle dozvole da vozi. Lako može da se desi da ljudi dođu na slavu s najlepšom namerom, da slave boga i svece, a da na kraju zbog alkohola neko strada - upozorava Okanović.



Oprezno i bez zabluda



On ističe i da ukoliko dođe do sudara, a vozač je bio i pod najmanjim dejstvom alkohola, osiguravajuće društvo neće prihvatiti plaćanje odštete.

- U tom slučaju sve plaća vozač koji je bio pod dejstvom alkohola, a ti iznosi mogu da budu i milionski, u zavisnosti od štete - ističe Okanović.



Na pitanje šta bi poručio vozačima koji kažu da na njih alkohol ne utiče ili, štaviše, da „bolje voze kad malo popiju“, odgovara:

- Takvih su pune bolnice, zatvori i groblja. Najneispravnija misao s kojom neko može da uđe u saobraćaj je „Neće to meni da se desi“ - zaključuje Okanović.



O ALKOHOLU



Kad osoba popije piće, alkoholu je potrebno oko 10 minuta da se apsorbuje u krvi

Njegovi efekti postaju potpuni oko 30 do 90 minuta po unošenju u organizam

Najbrži efekat koji izaziva alkohol je zamućen vid i dvostruke slike

Posle jednog sata ispijanja pića ljudi postanu pričljiviji, ali je njihov govor sve nerazgovetniji

Zatim slede slabije rasuđivanje, slabija koncentracija i usporenije psihomotoričke radnje

Najveća količina alkohola se razlaže u jetri, dok se ostalo izbacuje kroz pluća i odatle potiče zadah



KONCENTRACIJA ALKOHOLA U KRVI



0,5-1,5 promila - 6 dl piva ili 2,5 dl vina ili 0,8 dl žestine

1,5-2,5 promila - 1,5 l piva ili 0,8 l vina ili 2,5 dl žestine

više od 2,5 promila - 2 l vina ili 4-5 dl žestokog pića

više od 4 promila - 1 l rakije ili drugog žestokog pića



PO AKTUELNOM ZAKONU:



dozvoljeno 0,3 promila alkohola u krvi



umerena alkoholisanost - od 0,31 do 0,5 promila - kazna od 5.000 dinara



srednja alkoholisanost - 0,51 do 1,19 promila - od 10.000 do 20.000 dinara



teška alkoholisanost - 1,2 do 1,6 promila alkohola - kazna od 15.000 do 30.000 dinara plus 10 kaznenih poena i prekršajni postupak



veoma teška alkoholisanost - 1,61 do 2,0 promila alkohola - kazna od 15.000 do 30.000 dinara plus 12 kaznenih poena i 12 sati trežnjenja u policijskoj stanici



potpuna alkoholisanost - 2,0 promila pa naviše - kazna 15 dana zatvora, 14 kaznenih poena i obavezno trežnjenje uz zadržavanje vozača u policiji 12 časova



PO NOVOM ZAKONU (U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI):



dozvoljeno 0,2 promila alkohola u krvi



umerena alkoholisanost - od 0,21 do 0,5 promila - kazna 10.000 dinara



srednja alkoholisanost - 0,51 - 0,8 promila - kazna od 10.000 do 20.000, uz najmanje 3 meseca zabrane vožnje i 5 do 7 kaznenih poena



visoka alkoholisanost - 0,81 - 1,2 promila - kazna od 20.000 do 40.000 dinara uz najmanje 4 meseca zabrane i 7 do 9 kaznenih poena



teška alkoholisanost - 1,21 - 1,6 promila - kazna od 100.000 do 120.000 dinara uz najmanje 8 meseci zabrane i 8 do 10 kaznenih poena



veoma teška alkoholisanost - 1,61 - 2,0 promila - kazna od 100.000 do 120.000 uz najmanje 8 meseci zabrane i 13 do 15 poena



Potpuna alkoholisanost - više od 2 promila - kazna 30 do 60 dana zatvora i oduzimanje vozila najmanje devet meseci