BRNABIĆKA O STARLETAMA: Dosta više o njima, kriminalcima i ljudima sumnjivog morala! Evo koga treba da promovišemo

VALJEVO - Vreme je da počnemo da promovišemo mlade ljude, istraživače, dosta je pričanja o starletama, kriminalcima, ljudima sumnjivog morala, izjavila je danas predsednica Vlade Ana Brnabić.

Ona je nakon konferencije "Korak u nauku", gde su predstavljeni rezultati istraživackcih projekata 140 polaznika letnjeg programa istraživačke stanice Petnica, rekla da se trudi da promoviše mlade istrazivače, da Srbija ima potencijal, a da samo treba da ga iskoristi.

"Čini mi se da je dosta pričanja o starletama, mafijašima, kriminalcima, ljudima sumnjivog morala. Moramo svi zajedno da pričamo o mladim ljudima".

foto: Tanjug/Tanja Valič

Ona je dodala da svaki od projekata na kojima su radili srednjoškolci iz Srbije ima primenu u praksi i da njihove ideje treba patentirati.

Ona je rekla da bi Vlada Srbije mogla mnogo da nauči od mladih Petničara, da ona u svom kabinetu ima jednog od njih koji je magistrirao na Kembridžu, a u Petnicu odlazi kada ima odmor da radi kao mentor mladih istraživača.

"Svakog od ovih mladih ljudi uzela bih da rade u mom kabinetu, verujem da bi za tri meseca imali odlične rezultate".

Brnabić je naglasila da Srbija mora ići od ekonomije zasnovane na investicijama u ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.

"Ekonomija zasovana na inovacijama je ekonomija u kojoj se ne takmičimo po jeftinoj radnoj snazi, subvencijama... nego po tome koliko se oslanjamo na sopstvene resurese", rekla je Branbić na konferenciji "Korak u nauku" koja se po 16. put održava u istrazivačkoj stanici Petnica.

O Petnici Kroz istraživačku stanicu Petnica svake godine prođe više od 1.000 učenika od kojih oko 650 tri do četiri puta tokom godine borave u Petnici. U različite programe uključeno je i oko 500 studenata. Petnica ima četiri departmana koji pokrivaju oblasti arheologije, psihologije, antropologije, istorije, biologije, hemije, astronomije, elektronike, fizike, matematike, računarstva...

Ona je dodala da nije sigurna da će se taj cilj ostvariti u mandatu ove vlade, ali da ova vlada ima obavezu da to započne kako bi ga sledeća žavršila.

"Ako mi ovo danas ne započnemo onda smo izgubili voz, izgubili smo priključak i nijedna sledeća vlada to neće uspeti da uradi zato što će već biti kasno", naglasila je Brnabić.

Obrazovanje je, dodaje, prioritet Vlade Srbije jer je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost. Vlada kroz Fond za mlade talente ulaže u talentovane srednjoškolce i studente, rekla je ona i podsetila da je od 2008. godine stipendirano 23.000 učenika i studenata sa 5,6 milijardi dinara.

Direktor Petnice Vigor Majić podsetio je da je Petnica osnovana pre 35 godina i da je počela sa radom u staroj seoskoj školi, bez učila i naučnih instrumenata. On je dodao da su prezentovani projekti produkt ideja mladih srednjoškolaca. "Započeti posao doveli ste do kraja. To je važna i velika stvar", naglasio je Majić.

