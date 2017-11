GODINU DANA KAMPANJE STOP NASILJU Vesna Stanojević: Kurir je ohrabrio žene da prijavljuju nasilnike

Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Simbolično, na taj dan prošle godine Kurir je pokrenuo kampanju „Stop nasilju“.



U tome nam je nesebično pomogla Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici, koja kaže da je zahvaljujući zajedničkom trudu, nizom tekstova i apela, mnogo više žena smoglo hrabrost da prijavi muževe koji ih tuku. Nažalost, nasilja u Srbiji i dalje ima, a mi ćemo kao društveno odgovorna kompanija nastaviti da vodimo kampanju protiv nasilja u porodici.



Šta se promenilo od pokretanja naše kampanje?

- Promenilo se dosta toga. Mnogo je više žena koje su odmah posle Kurirove akcije počele da prijavljuju nasilje. Ohrabrili ste žene da se jave, da pozovu policiju i prijave nasilnika.



Uveden je i nov Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, prema kome policija nasilnika udaljava iz stana i od žrtve. Kako se to pokazalo u praksi?

- Uloga policije je od stupanja tog zakona na snagu mnogo veća i ona ima pravo da iseli nasilnika iz stana na 24 sata. Zatim se u taj hitan postupak uključuje Centar za socijalni rad, sudovi i sve društvene institucije.



Šta biva s nasilnikom posle tih 24 sata, da li se vraća kući?

- Ne. Zavisi od situacije. Ako se utvrdi da je učinjeno krivično delo nasilja, njemu se odredi pritvor u zavisnosti od odluke u prvostepenom postupku. Neko se i pusti jer ne postoje uslovi i dokazi da bude u pritvoru. Dešava se i da sama žrtva nasilja povuče prijavu.

Ministar Nebojša Stefanović ZA POLA GODINE 10.504 MERE PROTIV NASILNIKA

Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici juna pa do 15. novembra, policija je izrekla 10.504 hitne mere zabrane kontakta i prilaska žrtvi nasilja, odnosno udaljavanja nasilnika iz stana, rekao je ministar Nebojša Stefanović: Nećemo biti zadovoljni dok i jedna žena trpi nasilje - rekao je Stefanović i najavio da će 450 policajaca iz 27 policijskih uprava završiti obuku za postupanje u slučajevima porodičnog nasilja.



Koje vrste nasilja postoje?

- Postoji veliki broj vrsta nasilja, ali nabrojaću najčešća: fizičko, psihološko, seksualno, ekonomsko.



Koliko ima psihološkog nasilja u Srbiji?

- Kažu da svaka druga žena trpi psihološko nasilje. To je dosta alarmantan podatak, međutim, one to ne prijavljuju. Često ga i ne prepoznaju jer smatraju da je normalno da ih muž grdi, kaže im svašta, psuje majku, roditelje, sestru... Da omalovažava, da kaže ženi da je nesposobna i glupa, da je niko neće zaposliti... To su teški oblici nasilja. To su najčešće vrlo kvalitetne žene, vredne i zaslužuju bolji život.



Da li su poznate ličnosti koje su javno pokazivale modrice i povrede ohrabrile žene da prijave nasilnika?

- Naravno da jesu. Kad žena koja trpi nasilje vidi da nije sama i da ima još istih slučajeva, ona se pre odlučuje da nešto promeni.



Zabrinjava da i devojčice trpe partnersko nasilje.

- Nasilje od partnera trpe i maloletne devojčice i to je zastrašujuće. U tome značajnu ulogu imaju roditelji, koji moraju da zaštite svoju ćerku. Ja tvrdim da nasilnik može da se prepozna, i to već u toku zabavljanja.



Koja je vaša poruka za žene?

- Moja poruka svakoj ženi je da nasilje nikad neće prestati ako ga ona ne prijavi, jer nasilnik ne prekida nasilje, nasilje može da prekine samo žrtva.

NAJJEZIVIJI SLUČAJEVI PORODIČNOG NASILJA:

21. novembar 2017.

Biljanu Mijatović (30) iz Pančeva ubio je Siniša Radovančev (50) kad su se posvađali, navodno zbog njegovog kašnjenja na njenu proslavu rođendana. U trenutku ubistva nožem u stanu je bila Biljanina ćerka od 12 godina i njihova beba, rođena pre samo 20 dana. Prema saznanjima medija, Biljana je prijavljivala Sinišu za nasilje.

12. jul 2017.

Maju Đorđević (38) ubio je bivši nevenčani partner Marko Nikolić, pošto je ispred Centra za socijalni rad u Rakovici ugušio njihovog sina, četvorogodišnjeg Mihajla.

5. jul 2017.

Olgu Lovrić (39) ubio je muž Milan Lovrić (46) udarajući je kamenom u glavu ispred Centra za socijalni rad na Novom Beogradu. Lovrići su živeli rastavljeno, a ona je u Centar dovela tri sina, kako bi ih otac video. Prestravljena deca su pokušavala da spreče oca, ali nisu uspela.

28. septembar 2016.

Marija Ferizović (21) iz Kaluđerice pretrpela je brutalne povrede i mučenje od nevenčanog supruga Ahmeda Marinkovića (40). Marinković ju je tukao, pesničio, obrijao joj je glavu, sekao je žiletom i žigosao žaračem po glavi. Kurir je Mariji pomogao u zaštiti i ostvarivanju prava na sudu, a nasilnik je uhapšen.

