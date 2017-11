KO PREŽIVI OVE PROMENE VREMENA, PRIČAĆE: Još danas uživamo u suncu i šetnji, preokret stiže pre nego što smo se nadali!

U Srbiji će danas, nakon mestimično maglovitog jutra, tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo.

Samo na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini biće umereno i potpuno oblačno i hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Po podne i uveče doći će do postepenog naoblačenja, ponegde sa kratkotrajnom kišom, prvo na severu i zapadu.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7 C, najviša dnevna od 9 do 16 C.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar. Kasnije, tokom popodneva, uveče i tokom noći doći će do postepenog naoblačenja. Jutarnja temperatura oko 7 C, najviša dnevna oko 15 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u nedelju će biti oblačno, pre podne u severnim, zapadnim i centralnim, a po podne i u ostalim krajevima, mestimično sa kišom uz pad temperature, pojačanje vetra i skretanje na severozapadni pravac.

U brdsko-planinskim predelima po podne sa susnežicom i snegom. U ponedeljak oblačno, hladno i vetrovito, na severozapadu uglavnom suvo, u ostalom delu mestimično sa kišom i susnežicom, a u višim predelima sa snegom. Sneg je ponegde moguć i u nižim predelima. U utorak će biti hladno, u većini mesta suvo, samo još ponegde na jugu i istoku sa snegom uz tendenciju prestanka padavina.

U sredu suvo i malo toplije. Zatim do kraja perioda pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a temperatura će biti oko proseka za početak decembra.

