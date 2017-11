NIS predstavio dostignuća programa „Zajednici zajedno“

U poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu danas su predstavljeni rezultati saradnje NIS-a i lokalnih zajednica iz cele Srbije, sa kojima kompanija već devet godina razvija saradnju kroz program „Zajednici zajedno“. Svečanosti su prisustvovali Kiril Tjurdenjev, generalni direktor kompanije NIS, Đorđe Milićević, potpredsednik Pokrajinske vlade, gradonačelnici i predsednici 11 opština i gradova u kojima NIS obavlja delatnost: Beograd, Novi Sad, Čačak, Niš, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Kanjiža, Srbobran, Žitište i Novi Bečej, kao i nosioci i korisnici projekata koji su realizovani u prethodnom periodu.

Na svečanom događaju je predstavljeno svih 11 opština i gradova koji su obuhvaćeni programom, kao i projekti i sredstva uložena u njihov razvoj u proteklih devet godina. Pored zvanične prezentacije rezultata programa, opštine su se predstavile i svojim autentičnim proizvodima, hranom i narodnim nošnjama, koji su prezentovani na štandovima u foajeu NIS-ovog poslovnog centra. Opštine i gradove su predstavili nosioci i korisnici projekata, koji su realizovani na teritoriji lokalnih zajednica u kojima NIS realizuje program „Zajednici zajedno“.

Prilikom svečanog događaja, Kiril Tjurdenjev, generalni direktor kompanije NIS je izjavio: „Uspešno poslovanje svake kompanije meri se brojkama, ali je njena prava vrednost u onome što ostaje, što je uloženo u budućnost i zajednicu u kojoj radimo i živimo. Već 9 godina NIS nije samo veliki poslovni sistem koji proizvodi i prodaje, već i dobar korporativni građanin, bliski komšija i prijatelj koji doprinosi razvoju 11 opština i gradova u Srbiji. Sa velikim ponosom gledamo kako nekadašnje ideje i projekti postaju realni, bolji deo života u mestima sa kojima sarađujemo.“

Đorđe Milićević, zamenik predsednika Pokrajinske Vlade je izjavio: „Od velikih se uvek očekuje najviše, i kada se to izgovori mislim da je NIS danas jedna od najuspešnijih kompanija i najveći budžetski davalac u Srbiji. Postoji međutim i druga strana, a to je društvena odgovornost velikih kompanija, ja bih je nazvao ljudska strana i nju NIS u kontinuitetu pokazuje. Kroz program „Zajednici zajedno“ koji NIS od 2009. godine sprovodi svake godine, na teritoriji AP Vojvodine podržano je 758 projekata i uloženo više od 735 miliona dinara u razvoj kulture, nauke, obrazovanja, ekologije, javnog zdravlja, socijalne zaštite i sporta. Ovi podaci nedvosmisleno govore o tome da NIS kao kompanija sve to vreme nije brinula samo o sebi, o svom tržištu, pozicioniranju i profitu, već je brinula i o sredinama u kojima deluje. Zajedno sa tim lokalnim samoupravama ne štedeći novac, trudila se da pomogne rešavanju problema građana u tim lokalnim zajednicama. Pokrajinska Vlada će uvek učestovati i biti partner u aktivnostima koje imaju karakteristiku društveno odgovornog delovanja, i podržavaće one akcije koje imaju za cilj brigu o lokalnoj zajednici i njihovim žiteljima.“, naglasio je Milićević.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je izjavio da ovaj događaj pokazuje da kraj jedne godine za kompaniju NIS ne znači samo sumiranje korporativnih rezultata, već i doprinosa razvoju i Novog Sada, ali i brojnih drugih gradova i lokalnih samouprava širom Srbije. „Vaš uspeh gospodine Tjurdenjev je i uspeh svih nas, vi ulažete kapital u unapređenje života svih građana, vi ulažete u opšti razvoj naše države. Sinergija, strateška saradnja, kako god nazvali naš odnos, najvažnije je da on donosi rezultate koji su često odmah vidljivi, da donose napredak naših krajeva u oblasti kulture, sporta, nauke, zaštite životne sredine, socijalne zaštite. Zato sam uveren da će naša saradnja svake godine donositi sve bolje rezultate.“, izjavio je gradonačelnik Novog Sada.

Darko Bulatović, gradonačelnik Niša naveo je da je značaj programa „Zajednici zajedno“ pre svega u najvišem stepenu društvene odgovornosti koju NIS pokazuje.“ Osam godina zajedničkog rada, 67 projekata, preko 70 miliona dinara za oblast obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, podrške i pomoći deci, mladima, bolesnima je nešto što smo radili zajedno i na čemu smo vam neizmerno zahvalni. Vrednost je i u tome što ovaj zajednički posao radite i radimo otvoreno i javno. Ali najveća vrednost je što ga radimo zajedno. I na tome sam i lično zahvalan i prenosim pozdrave svih građana Niša.“, naveo je gradonačelnik Niša.

Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda je izjavio: „Hvala kompaniji NIS kao društveno odgovornoj kompaniji koja je prepoznala značaj ulaganja u zajednicu u kojoj radi. Ovaj projekat je nešto što daje dobar primer svim kompanijama u Srbiji kako mogu da ulaganjem u društvo u kome rade i žive njihovi zaposleni, da doprinesu boljem kvalitetu života svih.“

Razvoj lokalnih zajednica u kojima posluje predstavlja jedan od strateških ciljeva NIS-a. U tom smislu, kompanija već devet godina razvija program „Zajednici zajedno“ sa ciljem poboljšanja kvaliteta života u lokalnim zajednicama u kojima posluje. Kroz program je do sada podržano više od 900 projekata koji su doprineli socijalno-ekonomskom razvoju opština i gradova, u koje je uloženo više od milijardu dinara. Konkursom je obuhvaćeno pet oblasti: ekologija, nauka/obrazovanje, javno zdravlje/socijalna zaštita, kultura i sport.



U toku je realizacija 42 projekta podržanih u okviru programa u 2017. godini, za koje je NIS izdvojio 110,5 miliona dinara i koji će biti završeni do 30. juna 2018. godine.

