JUTRO HLADNO I DO MINUS 8, DAN SUNČAN: Posle jutarnjeg mraza najviša dnevna i do 10 stepeni!

BEOGRAD - Ujutru će biti hladno sa slabim, mestimično i umerenim mrazem, dok će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano.

Po podne i krajem dana u severnim i zapadnim krajevima postepeno povećanje oblačnosti koje će se u toku noći proširiti na veći deo zemlje uslovljavajući povremeno kišu. Vetar slab i umeren, jugoistočni, tokom dana u pojačanju.

Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2 C, najviša dnevna od 4 do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar jugoistočni, slab i umeren, tokom dana u pojačanju. Jutarnja temperatura oko minus 2 C, najviša dnevna oko 10 C. U toku noći postepeno povećanje oblačnosti.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do kraja nedelje pretežno oblačno, u četvrtak i petak, mestimično sa kišom, više padavina u južnim i jugozapadnim krajevima, na višim planinama sa snegom.

Za vikend i u ponedeljak biće hladnije, pa se sneg očekuje i u nižim predelima. Od utorka hladno i bez padavina.

