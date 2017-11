METEOALARM NA SNAZI, DANAS JE U SRBIJI OPASNO VREME: Jaki udari olujnog vetra i obilne padavine! Utoplite se

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno i vetrovito, uz pad temperature i veću količinu padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većini krajeva južne i jugozapadne Srbije očekuje se od 20 do 30 mm kiše, a na krajnjem jugozapadu i jugu i preko 40 mm. Jak i olujni vetar će ujutru duvati na planinama, u južnom Banatu i u donjem Podunavlju.

foto: AP/Ilustracija

Najniža temperatura biće od minus dva do osam, najviša od osam na severozapadu do 13 na jugoistoku, u Timočkoj Krajini do šest stepeni.

U Beogradu će biti oblačno s kišom i vetrovito. Najniža temperatura će biti šest, najviša 10 stepeni.

foto: Andrej Zorec

Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje oprez zbog nepovoljne biometeorološke situacije. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, razdražljivost i poremećaj sna.

(Kurir.rs/Beta/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir