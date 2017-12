PAŽLJIVO ZA VOLANOM: Putevi prohodni, prilagodite brzinu zbog magle

Svi putevi koji vode ka zimskim turističkim centrima su prohodni, a magla jutros smanjuje vidljivost na području Zlatibora, saopštio je AMSS, napominjući da se prema prognozama na jugoistoku i istoku Srbije očekuje kiša, a na višim planinama povećanje snežnog pokrivača.

S obzirom da je kraj radne nedelje, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, a veći broj vozila i nepovoljne vremenske prilike dovode i do izazivanja čestih saobraćajnih nezgoda, pa se na vozače apeluje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i ne ulaze u rizična preticanja kolona.

Tokom dana, na jugoistoku Srbije očekuju se obilne padavine sa količinom od 20 do 40, ponegde i do 50 mm, a u planinama stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 25 centimetara. AMSS podseća da su juče puštene u saobraćaj petlje Srbobran 2 i Vrbas, na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75). Na navedenim petljama izgrađeni su kompleksi bočnih naplatnih stanica sa svim elementima saobraćajne signalizacije i opreme.

Prema poslednjim informacijama JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja na naplatnim stanicama. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije RS, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 minuta. Napominje se da često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Mađarske, kao i da tada zadržavanja mogu biti višesatna i duža u odnosu na zadržavanje koje vozače očekuje na našim graničnim prelazima.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir