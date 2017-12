ŠOKANTNA ISPOVEST IZ SRBIJE: Ja sam HIV dobila iz ljubavi, zarazio me muž?! Mislila sam da ta bolest "običnom" čoveku ne može da se desi

BEOGRAD - Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv side. U Srbiji ima 3.585 osoba koje žive sa HIV-om, od kojih 1.884 obolelih od AIDS-a, a procenjuje se da još između 1.000 i 2.000 osoba živi sa ovim virusom, a da to ne zna.

U saradnji sa Omladinom JAZAS, B92 donosi dve ekskluzivne ispovesti i pruža uvid u to kako je živeti sa HIV i AIDS u Srbiji.

Sagovornica, koja je želela da ostane anonimna ispričala je malo drugačiju priču o borbi sa HIV-om koja traje već 27 godina! Najbolji je primer da se to može desiti "običnom" čoveku koji živi normalan i zdrav život.

Ni u jednom trenutku se nije šokirala, znala je da će živeti i u tome je uspela. Za sebe kaže da je kao i sav normalan svet samo sa jednom upaljenom lampicom da mora više da se čuva.

"Zaljubila sam se i HIV sam dobila od supruga koji mi to nije rekao. Saznala sam od drugih i odmah sam znala da sam zaražena. Nisam doživela šok, sve što mi je bilo u glavi jeste šta će biti s mojim poslom i ko će me izdržavati ako ostanem bez njega“, počinje svoju priču.

Kako se HIV prenosi? HIV se prenosi razmenom određenih telesnih tečnosti - krvi, vaginalnog sekreta, sperme i mleka za dojenje. Zato što HIV živi u ovim tečnostima, većina ljudi zarazi se telesnim tečnostima preko kojih virus prodre u krvotok. Nezaštićenim seksom (vaginalnim, analnim ili oralnim) sa zaraženom osobom Zajedničkom upotrebom igala ili špriceva (prilikom ubrizgavanje droge) sa zaraženom osobom Tokom trudnoće, prilikom rođenja ili dojenjem kada je majka zaražena HIV-om Da biste se zarazili, HIV mora prodreti u vaš krvotok. Ako imate polni odnos i krv, sperma (uključujući i semenu tečnost) ili vaginalni sekret vašeg partnera dođu u dodir sa povredom u tkivu vaše vagine, anusa ili usta, postoji rizik da se zarazite.

Razum je odmah preovladao i najvažnija stvar bila je na koji način će ostvariti sigurnost sa takvom dijagnozom. Da će živeti nije imala sumnju jer je želja za životom bila jača od svega. Zbog velikog sistema i specifičnosti posla svi su pre nje saznali da boluje od HIV. A onda je tu bio i problem kako saopštiti najbližima.

Razmišljala sam... kako ću pred oca...



“Razmišljala sam kako ću pred oca, ali svi su prihvatili, nisu me odbacili i jako su mi pomogli svi članovi porodice koji to čine i danas. Nisam imala decu jer nisam želela da napravim još veću nesreću samo da bih postala majka. Kakav bi to haos bio za mene i sve oko mene“, kaže i dodaje da je danas situacija znatno drugačija i da u bolnici Narodni front postoji odeljenje na kojem se porađaju žene sa HIV-om. Do sada je rođeno 25 zdravih beba.

Zbog prirode ozbiljnog posla kojim se bavila razmišljala je racionalno jer je iz zdravog života samo "strefila" dijagnoza HIV+. Ubrzo je dobila ponudu da promeni radno mesto. “Nisu me šutnuli, zaista su bili korektni. Nisam imala nikakvih problema. Na kraju sam sama dostojanstveno otišla“.



I sama priznaje da situacija nekada i sada ne može da se poredi. Danas se mnogo više priča o HIV-u i AIDS-u, tu su i mediji, a i odnos ljudi prema osobama koje žive sa HIV-om je mnogo drugačiji, bolji.

“Strašno je kada ne znaš, kada imaš strah i moraš sam da se nosiš sa problemom, borbom i edukacijom, pa te je onda još više strah. To nije bauk! Oni koji su mi bili prijatelji su to i ostali, kao i svi u mojoj okolini koji su mi pružili prvu neophodnu pomoć i podršku da ostanem normalna“, ističe.



Zagovornik je teorije da sve od tebe zavisi. Terapija je dostupna i komforna i pomaže u dugom životu. HIV je danas proglašen hroničnom bolešću, a tokom života može se oboleti od neke potpuno druge bolesti.



“Na prvom mestu si ti kao osoba, pa onda svi drugi oko tebe. Ako okruženje vidi da živiš, stvaraš, koračaš i da radiš što ti prija onda će ti pružiti ruku, kao što su meni pružili... Onda to iskoristi ako želiš da živiš!“, kaže ona.

Kako se HIV ne prenosi? Poljupcem, grljenjem, dodirom, kijanjem, kašljanjem, bavljenjem sportom, korišćenjem istog pribora za jelo ili toaleta. Ne postoje zabeleženi slučajevi prenošenja zaraze pljuvačkom, znojem ili suzama. Štaviše, ni komarci, buve ili drugi insekti ne prenose HIV. AIDS bolest je zarazna i zasad neizlečiva. To je hronični progresivni proces koji nastaje ulaskom HIV-a (virusa humane imunodeficijencije) u organizam. U Sjedinjenim Američkim Državama zastupljena je moderna terapija, tačnije samo jedna tableta koja svodi virus HIV-a na granice neprepoznavanja u krvi. U Srbiji je i dalje u upotrebi prva generacija lekova, tačnije kombinacija lekova.

“Imamo ovo što imamo i to je uspeh! Imamo i tri musketara koji se bore za naše živote i koji će još malo ići u penziju. Treba edukovati mladi kadar, ali to je delikantna tema jer mnogi neće da se bave time zbog predrasuda. Svi misle da su zaraženi virusom HIV-a narkomani, prostitutke, homoseksualci... To se može dogoditi bilo kome ko vodi normalan život. Živimo tako brzo da ni ne znamo kada će nam se nešto dogoditi“



Na nivou države postoji starteški plan kada je borba i terapija protiv HIV-a i AIDS-a u pitanju i naša sagovornica veruje da država čini sve što može i ulaže trud, ali uvek ostaje činjenica da smo siromašna zemlja. Ipak, važnije od svega toga je samoedukacija i promena načina života.

“Terapija se brine da organizam ima snažniji mehanizam odbrane da se ne razbolite od neke druge boelsti. Svakoga zaboli zub, prehladi se, ali upravo ta terapija čini da budemo otporniji. Vrlo je jednostavno – ako želiš da živiš, čuvaš se. Ako ti je do života moraš da koriguješ svoje navike. Živim kao i sav normalan svet, ali sa jednom upaljenom lampicom da moram da vodim računa o sebi“



Prema poslednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije u toku 2016. godine beleži se najveći porast novozaraženih virusom HIV-a. Samo u Evropi zaraženo je čak 160.000 ljudi, a čak 80 odsto slučajeva se odnosi na Istočnu Evropu.



“Kako živimo i kako nam je uopšte se ne čudim. Svako podneblje ima drugačiju politiku života i drugačiji odnos prema njemu. To su koreni koji se vuku iz kućnog vaspitanja koje je ključno za sve dalje u životu. Nažalost, životne vrednosti su toliko male da niko ni ne vodi računa o njima“, zaključuje anonimna sagovornica.



Čovek koji joj je preneo HIV je preminuo, ali ne od side...

