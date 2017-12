VREME DANAS: Pretežno oblačno i hladno, mestimično sa kišom i snegom

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabim mešovitim padavinama, kišom i snegom, saopštio je HIdrometeorološki zavod Srbije.

Na severu veći deo dana će biti suvo. Na planinama se predvidja manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do četiri, a najviša od dva do šest stepeni Celzijusa.. U toku noći sa jugozapada će doći do pojačanja padavina.

foto: AP

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i hladno, u toku dana u pojedinim delovima grada slaba kiša ili susnežica a u uveče i u toku noći povremeno sneg, u višim delovima stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura će biti oko nule, a najviša oko tri stepena Celzijusa.

Biometeorološke prilike mogu imati nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima, kao i srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti promenlјivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolјa.

