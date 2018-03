(FOTO) RENATO DOBIO NAJVEĆE PRIZNANJE I TO OD DEČAKA: Četvrtak u pismenom zadatku opisao heroja i ostavio sve bez reči

"Za mene je junak neko ko može da pomogne drugima, a da svoj život stavi u opasnost", rečenica je kojom počinje sastav učenika četvrtog razreda OŠ "Sava Šumanović" u Zemunu, na temu "Junak u moje vreme".

Već u nastavku jasno je da je glavni junak niko drugi nego Renato Grbić, alas koji je iz Dunava kod Pančevačkog mosta izvukao 30 ljudi.

"Skoro sam čuo za jednog čoveka koji spasava ljude koji žele da skoče sa Pančevačkog mosta. Njegovo ime je Renato Grbić. Rođen je u Beogradu, u blizini reke Dunav, pa je stalno bio na vodi. Do sada je spasao 29 ljudi koji su skočili u vodu da bi se ubili. On bi do njih došao čamcem i spasao im život. Neki su bili zahvalni, a neki nisu. Osamnaestogodišnja devojka koju je spasao ga je pozvala na venčanje. Dobio je puno zahvalnica i priznanja od grada Beograda. On sad ima 55 godina", napisao je ovaj dvanaestogodišnji dečak i dodao Renatove osobine.

"Hrabar, spretan, dobar, nesebičan i vešt", napisao je dečak, uz zaključak da bi svog junaka voleo da upozna.

Učenik je, naravno, dobio peticu, a prijatno iznenađena učiteljica Irena Pilipović poslala je sastav Renatu Grbiću.

Heroj sa Dunava nije krio ponos, već je na svom Fejsbuk profilu podelio ovaj sastav i zahvalio se učeniku i učiteljici na divnom poklonu.

- Pa kako mogu da se osećam? Kada dete piše ono je iskreno i čisto. Kada u ova luda vremena ima idola ili heroja koji je isti, ili sličan, onda su to prave vrednosti. Većinom su idoli mladih ljudi drugih vrednosti ili umeća. Nadam se da ćemo se upoznati u skorije vreme, jer je to obostrana želja - rekao je za Renato.

Ispod slike su se i nanizali brojni pozitivni komentari, a jedan od njih je da mu "veće priznanje ne treba".

