ZIMA STIŽE PRE VREMENA: Danas oblačno i hladno sa snegom

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa snegom uz stvaranje, a u planinskim predelima uz povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku noći izmedju subote i nedelje, u nedelju ujutro i pre podne u većem delu Srbije očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do deset cm, lokalno i više, a u planinskim predelima i preko 20 cm.

Na istoku i krajnjem jugoistoku Srbije buće umereno do potpuno oblačno i malo toplije, povremeno sa slabom kišom, koja će se rano ujutru ponegde lediti pri tlu. Krajem dana i u ovim predelima kiša će preći u slab sneg.

foto: Shutterstock

Najniža temperatura od minus dva do tri, najviša dnevna od minus jedan do jedan, na jugoistoku i istoku zemlje do pet stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Temperatura će biti već većeg kolebanja oko nultog podeoka.

Zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike, a naročito na cerebrovaskularne, srčane i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, glavobolja i pospanost.



(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir