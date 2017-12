MUŽ NASTRADALE BODI-BILDERKE: Srećan sam ako organi moje Branislave spasu nečiji život

„Supruga je potpisala donorsku karticu još 2012. godine, uvek je smatrala da je doniranje organa plemeniti čin. Bio bih najsrećniji na svetu da su njeni organi, nakon saobraćajne nesreće, dati nekome kome su bili potrebni! Spasla bi nekome život, a i znao bih da ona i sada negde živi kroz nekog...“



Ovo za Kurir kaže Zoran Jovanović, muž šampionke u bodi-bildingu Branislave Jovanović (48), koja je poginula u novembru ove godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Kovačice. Zoran zasad nema informacije da li su organi Branislave zaista donirani, ali kaže da se iskreno nada da jesu.

dr Miljko Ristić , foto: Zorana Jevtić



Novo srce čeka 35 ljudi



Prema srpskom zakonu, porodica donora mora da da odobrenje da se organi preminulog člana familije daju pacijentu kojem je to neophodno čak i ako je ranije potpisana donorska kartica.



U Srbiji na transplantaciju trenutno čeka oko 1.000 ljudi, dok samo 150.000 građana ima potpisanu donorsku karticu. Sa samo tri davaoca organa na milion stanovnika, tek svaki deseti pacijent dočeka poziv u kojem mu se saopštava da se pojavio donor, a s njim - šansa za život.



Koordinator za transplantaciju srca i razvoj kardiohirurgije Miljko Ristić kaže da je, nažalost, broj operacija presađivanja organa i dalje veoma mali i nedovoljan, ne samo u Srbiji već i u svetu.

- Od srca ili drugog organa koji se čeka nekom čoveku zavisi život! Pacijenti s presađenim organom mogu da žive potpuno normalno i dugovečno. Nažalost, često se dešava da porodice davalaca organa, koji su doživeli moždanu smrt, odbiju da daju organ... Doniranje organa je human i uzvišen čin. Život donora nastavlja se kroz drugu osobu ili čak više njih. Trenutno u Srbiji 35 ljudi čeka novo srce, prosek čekanja je oko godinu dana, a neko taj dan nikad i ne dočeka - kaže za Kurir doktor Ristić.



Godišnje potrebe za transplantacijama u Srbiji su: 400 do 500 bubrega, od 100 do 150 jetri i 20 do 30 srca.

foto: Zorana Jevtić



Najvažniji poziv



Oko 10 do 15 odsto bolesnika ima sreću da neko od njihovih srodnika odgovara i da se može uraditi presađivanje organa. Svi ostali su prinuđeni da čekaju kadaveričku transplantaciju, to jest davaoca organa sa utvrđenom moždanom smrću.

- Za prvih devet meseci 2017. godine broj donora povećao se sa 16, koliko ih je bilo prošle godine, na 30 i u ovome vidimo konkretni doprinos kampanje „Najvažniji poziv u životu“. Moguće da je ključni trenutak bio kad su građani shvatili da je veća verovatnoća da njima zatreba organ nego da ga daju - rekla je za Kurir Suzana Đorđević, direktorka Hemofarm fondacije, koja je zajedno s Ministarstvom zdravlja pokrenula kampanju kako bi se podigla svest o važnosti i humanosti doniranja organa.

foto: Printscreen



Human čin DELIJA SPASAO ŽIVOT DRUGOM NAVIJAČU

Igrom sudbine dva navijača Crvene zvezde bila su prisutna na istoj utakmici između Crvene zvezde i CSKA 29. decembra prošle godine. Jednom od njih je, nažalost, bila poslednja, ali drugom je produžila život. Zvezdinom navijaču Zoranu A. tada je pozlilo, a preminuo je 1. januara od posledica moždanog udara. Zahvaljujući humanoj i plemenitoj odluci porodice, njegovi zdravi organi donirani su onima kojima je bilo najpotrebnije. Spasena su tri života, ispostavilo se da je među njima i jedan „delija“ - Dušan Smiljkić (23), koji je te večeri bio u Areni.

Kurir / Jelena Pronić

Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić , Foto: Privatna arhiva , Foto: Printscreen