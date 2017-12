HUMANITARAC ARNO GUJON POSLE GOSTOVANJA NA TV N1: Dobijam pretnje i od Albanaca i ekstremista u Srbiji, nisam očekivao da treba da se pravdam u Beogradu

BEOGRAD, 5. decembra (Tanjug) - Direktor humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo" Arno Gujon izjavio je danas da ono što ga određuje kao čoveka nije ono što je mislio kao student u Francuskoj, već da ga određuju njegova dela, humanitarni rad kojim se bavi već 13 godina na KiM, da je to postalo smisao njegovog života i da će to ostati za njim.

Gujona, koji je učestvovao na tribini "Priča o humanosti u 21. veku" na Fakultetu političkih nauka, studenti u prepunoj sali su dočekali su dugim aplauzom, a francuski humanitarac rekao je da mu ta iskrena podrška mnogo znači, naročito, kako je rekao, u teškim trenucima.

Govoreći o gostovanju na TV N1 i kako je ocenio, o "hajci koja se vodi protiv njega" nakon tog gostovanja, Gujon je rekao da je pokušavao sa njima da stupi u kontakt od njihovog osnivanja, da objasni to što radi i što je, prema njegovim rečima još važnije - da objasni kako žive Srbi na KiM, kakva je humanitarna situacija u tim enklavama, "koja su geta 21. veka, o kojima niko ne priča".

Gostovanje Anri Gujona na N1

Prosudite sami https://t.co/RgrmhHpUFI via@ You Tube — milicatalijan (@talijan2) 3 December 2017

"Eto, tri godine sam kontinuirano odbijan, nisam znao zašto. Onda, kada sam početkom prošle nedelje dobio poziv da gostujem kod njih, koje inače i gledam, bio sam presrećan i to su mogli da osete kod mene u glasu. Mislio sam da ću konačno moći da objasnim kako žive ljudi na KiM, kako žive u Velikoj Hoči, u Prizrenu, šta mi radimo tamo, koje škole renoviramo, farme gradimo. Međutim, o tome skoro da nije bilo reči", kaže Gujon.

Govorili su, nastavlja, o nekim temama koje nemaju nikakve veze sa onim što on radi, sa humanitarnim radom i "onda mu je bilo jasno da je sve to bilo planirano unapred i da im je zapravo smetalo da govori o humanitarnoj situaciji u enklavama koja je katastrofalna".

Situacija u srpskim enklavama na KiM je katastrofalna, ponavlja Gujon i kaže da se o tome skoro i ne govori, a da nije tema to "šta je on, kao dvadesetjednogodišnji Francuz, tada mislio o francuskoj političkoj situaciji".

Danas smo utovarili 10T humanitarne pomoći za Srbe na Kosovu i Metohiji. Šleper je upravo krenuo iz našeg magacina u Francuskoj prema Gračanici! Orkestrirana kampanja protiv mene nas neće zaustaviti. #BožićniKonvoj2017 pic.twitter.com/9uan5tX8rA — Arno Gujon (@ArnoGujon) 4 December 2017

"Pazite, mislio, ne radio. Mislio. Ono što me određuje kao čoveka, to nije ono što sam mislio kao student u Francuskoj, ono što me određuje kao čoveka, to su moja dela, ono što radim već 13 godina na KiM. To je ono što će ostati za mnom i to je postalo smisao mog života", rekao je Gujon studentima.

Kaže i da želi da stavi tačku na tu polemiku, da se od 2004. do danas bavi humanitarnim radom i da je, od te godine, za 13 godina, njegova humanitarna organizacija iz Francuske, koja ima podršku od 12.000 francuskih donatora, pomagala i pomaže Srbima na KiM.

"Neka ljudi čuju, kada smo na licu mesta, ili preko medija, da ih podržavamo, da Francuzi dođu, pređu 2.000 kilometara pod snegom, ledom i odu do Orahovca, Suvog Grla, do svih mesta koja nisu možda poznata svima, to svakako greje srce svim tim ljudima sa kojima se susrećemo i koji se osećaju ugroženo, usamljeno, izolovano", rekao je Gujon.

Juče tokom mog gostovanja na televiziji N1 više puta sam napadan u vezi sa mojim političkim stavovima. Pošto mediji počinju da govore o tome, evo mog odgovora : pic.twitter.com/LxhmUZhnTo — Arno Gujon (@ArnoGujon) 2 December 2017

Smatra da ima previše politike svugde, pogotovo u Srbiji, te da "mnogi pokušavaju da sve stave u blato svakodnevne politike".

Dodaje da je imao "možda 150 javnih nastupa u Srbiji" i da, kako je istakao, nijednom nije dao nikakvu političku izjavu, niti stao na stranu bilo koga.

"To što radim, to je apolitično, ne delim ljude na osnovu njihovog političkog opredeljenja, to me ne zanima. Okupljam ljude u humanitarnom radu oko ideje da treba da pomažemo našim sunarodnicima. Govorim sada kao Srbin, našim sunarodnicima koji na KiM žive u getima na kraju 2017. godine. Neki su pokušali da me stave u isti koš sa političarima što nisam, a nastaviću da se ponašam kao do sada, okupljam ljude koji dolaze sa različitih horizonata, oko jedne plemenite ideje, bez obzira kome pripadaju. Tako ću nastaviti i tu stavljam tačku", zaključio je Gujon.

Trenutno renoviramo 4 škole na Kosovu i Metohiji. Uvodimo centralno grejanje, menjamo podove i stolariju, pravimo nove mokre čvorove i kanalizaciju, krečimo... Iznos ovih temeljnih radova je 100 000€. pic.twitter.com/eZayx2EYkw — Arno Gujon (@ArnoGujon) 28 November 2017

On je rekao da Albancima sa KiM i albanskim medijima smeta što govori o teškoj humanitarnoj situaciji u kojoj žive Srbi na Kosovu, a da je zbog hajke koja je počela u petak, dobio "mnogo pretnji, uvreda i poruka mržnji od Albanaca i ekstremista u Srbiji".

Istovremeno, istakao je on, u Francuskoj je često morao da se pravda jer pomaže Srbima.

"Iako sve pretnje koje dobijam dovode lično mene u opasnost, oni koji će najviše ispaštati su ljudi kojima pomažemo i koji žive u nehumanim uslovima na Kosovu, a o kojima niko ne priča u tim medijima što me napadaju.

Arnaud Gouilion, a French humanitarian and a great friend of the Serbian people has been helping Serbs in #Kosovo for years through his organization Solidarité Kosovo @Solidarite_kos https://t.co/ieMVBVtyPN Many thanks to this great man of our times and our French friends. pic.twitter.com/KohnEHbmVC — Sava Janjic (@SavaJanjic) 3 December 2017

Očigledno je u pitanju dobro orkestrirana kampanja sa ciljem da se uspori naš rad, samo zato što jasno i glasno govorimo u Srbiji i Francuskoj o situaciji na Kosovu", rekao je Arno za Telegraf.rs i dodao da može da se desi da mu se zabrani ulazak na KiM.

Prethodnih dana u javnosti se dosta govorilo o Gujonovom gostovanju na N1 televiziji, u kojem je bilo više reči o njegovim političkim stavovima nego o humanitarnom radu.

(Kurir.rs/Tanjug)

ARNO GUJON: Francuz sa srpskom dušom

