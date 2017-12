RAZVEDRAVANJE NAKON MRAZNOG JUTRA: Petak u Srbiji sunčan i topliji, do čak 14 stepeni

U Srbiji će u jutarnjim časovima biti slab, ponegde i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Profimedia

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus šest do tri stepena, a najviša dnevna od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći na severozapadu zemlje se očekuje naoblačenje ponegde s kišom.

PRAVA ZIMA TEK DOLAZI: Kome će ove sezone grejanje biti najjeftinije, a ko će se slediti kad vidi račun!

U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura biće od minus dva do dva stepena, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Usled očekivane biometeorološke situacije izvestan oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Tokom jutarnjih časova, u predelima sa maglom, tegobe mogu imati astmatičari.

foto: Shutterstock

Promenlјivo raspoloženje i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir