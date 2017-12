VUKOSAVLJEVIĆ O SRPSKOJ BAŠTINI: Juče kolo a dogodine i gusle na Uneskovu listu!

BEOGRAD - Upis srpske narodne igre kolo na Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva je izvanredna vest i treba da posluži kako podsticaj za negovanje srpske baštine, izjavio je danas ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

Vukosavljević je izrazio uverenje da će se i pevanje uz gusle naći na toj listi naredne godine.

"Mi smo pokazali da Srbija ima šta da ponudi svetskoj kulturnoj mapi, ta stvar je obarujuća za našu etnomuzikološku baštinu i treba da posluži kao ohrabrenje i podsticaj za dalje negovanje i čuvanje naših baština u svim aspektima, naročito etnomuzikološkoj oblasti", rekao je Vukosavljević.

Prema njegovim rečima, upis kola na Uneskovu listu je ohrabrenje i za amaterizam, brojna kulturno-umetnička društva i sve one koji se trude da čuvaju sprsku kulturnu tradiciju.

Vukosavljević je najavio da će Ministarstvo kulture, u saradnji sa srpskim ustanovama, pojedinicima i stručnjacima, nastaviti da se bavi zaštititom i promocijom srpske kulturne baštine koja je, naglasio je, izuzetno dragocena, bogata i važna za kulturni opstanak i identitet Srbije.

Na pitanje da li će se Crnogorci naljutiti zbog toga što Srbija planira da na Uneskovu listu uvrsti i pevanje uz gusle, Vukosavljević je napomenuo da je pevanje uz gusle bitna osobenost sprske kulturne tradiicije.

"To što je došlo do nekih političkih podela, to nije naš problem. Pevanje uz gusle je, takođe, deo identitetskog pevanja par ekselans. Tu činjenicu je još pre 200 godina na evropsku i svetsku kulturnu trpezu izneo Vuk Karadžić, a naše pevanje uz gusle i pesme koje se pevaju uz gusle su zaprepastile tadašnju kulturnu Evropu - Getea, braću Grim i druge", podsetio je Vukosavljević.

Prema tome, naglasio je, pevanje uz gusle pripada bitnim obeležjima srpskog naroda i srpske kulturne istorije.

Ministar je dodao da se i druge zemlje u regionu aktivno trude da stave različite stvari na Uneskovu listu, a za neke od njih Srbija smatra da možda pripadaju delu njenog kulturnog prostora.

"Ali takav je ovaj svet", navodi Vukosavljević i dodaje da je na Srbiji da čini najbolje što može za svoju kulturu.

On je najavio da će Ministarstvo kulture ubuduće ohrabrivati srpske nadležne komisije da prave malo brže i energičnije nominacione dosijee.

"Posle slave, sada kola, a verujem da će pevanje uz gusle biti sledeće godine, mi imamo dosta stvari koje zaslužuju da se nađu na toj listi. Mislim da uz dodatnu agilnost, dodatne napore i entuzijazam, možemo da srpsku kulturu promovišemo i preko Unesko i na druge načine kako to rade i druge zemlje", rekao je Vukosavljević.

"Kolo je izraz životnog optimizma i elena i zbog toga je bitan deo našeg kulturnog identiteta", rekao je Vukosavljević.



Tanjug/Pink

Kurir

Autor: Kurir