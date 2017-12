PAŽNJA! OVAJ BEOGRADSKI ADVOKAT VARA KLIJENTE: Uzme im pare, a onda ih tuži!

Advokat Janko Vranić, čija se kancelarija nalazi u centru Beograda, tačnije u Knez Mihailovoj ulici, prevario je više svojih klijenata, tvrde naši sagovornici koji su s njim sarađivali i, kažu, prošli kao bosi po trnju.



On je, kako oni ističu, ugovarao cenu svojih usluga s klijentima, naplaćivao ih, ali nije im izdavao priznanice. Pošto nije bilo dokaza da su ljudi njegov rad pošteno platili, advokat je to iskoristio i onda ih tužio da mu duguju za usluge! Jedna od prevarenih Vranićevih klijenata priča za Kurir kroz kakvu je agoniju prošla.

foto: Profimedia



Loše iskustvo



- Imam veoma loše iskustvo s advokatom Vranićem. Zastupao me je u jednom sudskom procesu, izlazio je na ročišta, angažovao se na mom slučaju, a ja sam mu sve uredno platila. Imala sam poverenja u njega i nisam pravila pitanje što mi nije izdao potvrde o plaćenim uslugama. Poslednje što bi mi palo na pamet je da bi me advokat prevario. Svaki njegov izlazak je redovno beležen na sudu. Onda me je on na osnovu toga, a znajući da nemam napismeno da sam sve platila, tužio i zahtevao da mu ponovo dam novac - priča ogorčena Vranićeva klijentkinja:

- Njegove tarife su veoma visoke. Čula sam posle da se dešavalo da je svoje klijente dvostruko tužio - i za ponovnu naplatu svoje naknade za rad, ali i za premiju kada se slučaj u kom je zastupao tog klijenta završi pozitivno - priča uznemirena žena.

foto: Dado Đilas



Na jednom internet forumu na kojem korisnici ostavljaju mišljenje o advokatima mnogi su istakli da ne preporučuju saradnju s njim, tvrdeći da je poznat po prevarama klijenata od kojih izvlači materijalnu korist.



Bez odgovora



Kurir je juče na više telefonskih brojeva pokušao da stupi u kontakt s Vranićem, ali nismo uspeli. Poslali smo pitanja i na mejl, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.



Advokat nije plaćao porez Bio Na Spisku Najvećih Dužnika

Advokat Janko Vranić našao se na spisku najvećih dužnika preduzetnika koji je Poreska uprava objavila 30. septembra 2013. godine. On je tada dugovao za porez čak 4.189 980,66 dinara.



Vladimir Gajić, predsednik AKB TRAŽITE PRIZNANICE!

Da ne bi dolazilo do ovakvih slučaja, ljudi moraju da traže pisani dokaz da su nekome dali novac, kaže predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Gajić. - Pravo svakog klijenta je da traži od advokata da mu se izda potvrda o plaćanju, što je advokat i u zakonskoj obavezi da uradi. Događa se da advokati ne izdaju priznanice, ali to je praksa koje bi trebalo da se odreknu. Možda je zato najbolje sve plaćati preko računa - kaže Gajić i dodaje da se dešava da advokatima klijenti ne plate angažman.



Ekipa Kurira - Profimedia; Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir