UJUTRU KIŠOBRANI, PO PODNE NAOČARE ZA SUNCE: Ponedeljak u Srbiji miriše na proleće, ŠOK na 14 stepeni

U Srbiji će ujutro ponegde biti slabog mraza, uz umerenu oblačnost. Tokom dana biće pretežno sunčano, vetrovito i toplije.

foto: Nebojša Mandić

Vetar umeren, povremeno jak, južni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 5 do 6 C. Najviša dnevna od 6 do 14 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će ujutro biti umereno oblačno. Tokom dana, pretežno sunčano, vetrovito i toplije. Vetar umeren, povremeno jak, južni, jugoistočni. Jutarnja temperatura 4 C, najviša dnevna oko 13 C.

foto: AP/Ilustracija

Prema prognozi za narednih sedam dana, biće uglavnom suvo i toplije sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti.

Samo se u sredu očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i padom temperature, na visokim planinama sa snegom.

foto: AP

U petak na severu, a za dane vikenda i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, koja će u nedelju i ponedeljak uz osetniji pad temperature preći u sneg i u nižim predelima.

