DECEMBAR MIRIŠE NA PROLEĆE: Utorak u Srbiji vetrovit, ali topao, do čak 18 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i sa udarima olujne jačine.

foto: AP/Ilustracija

Jutarnja temperatura od nula stepeni u Timočkoj krajini i na jugoistoku zemlje, do 12 C u zapadnim krajevima i na jugu Banata. Najviša dnevna u većini mesta od 12 do 18 C, u Timočkoj krajini oko 6 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 10 C, najviša dnevna oko 17 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u sredu se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom i manjim padom padom temeprature, vetar u slabljenju.

U četvrtak i petak veći deo dana suvo i toplo. U petak u večernjim satima naoblačenje koje će zahvatiti severne krajeve, u subotu će se proširiti na celu zemlju, uslovljavajući mestimično kišu, na planinama sneg. U nedelju, uz osetniji pad temeperature, kiša će preći u sneg i u nižim predelima.

foto: Printscreen/RHMZ

Početkom naredne sedmice hladno, promenljivo oblačno, uz postepeno slabljenje i prestanak snega.

