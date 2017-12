POSLE PROLEĆNOG UTORKA, TMURNA SREDA: Danas naglo zahlađenje i kiša

BEOGRAD - U Srbiji će ujutru doći do naoblačenja, mestimično sa slabom kišom i padom temperature, koje će zahvatiti severne predele, tokom prepodneva zapadne, a po podne se proširiti i na ostale krajeve Srbije.

Na visokim planinama padaće sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, samo pre podne na jugozapadu i jugu umeren i jak južni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura biće od 0 C u Timočkoj Karjini do 10 C na severu, najviša dnevna od 6 na severozapadu do 14 C na jugoistoku Srbije.

Uveče će doći do prestanka padavina i razvedravanja sa severozapada.

U Beogradu će biti oblačno i hladnije, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja oko 9 C, po podne u padu na 4 C. Uveče prestanak padavina i razvedravanje.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u četvrtak i petak biće umereno oblačno i toplo, mestimično sa slabom kišom i to uglavnom u severnim i centralnim predelima.

U petak će biti vetrovito, duvaće umeren i jak južni vetar. U subotu oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a samo će pre podne na jugoistoku biti suvo i toplo.

Od nedelje do kraja perioda biće osetno hladnije, sa temperaturama oko i ispod prosečnih vrednosti i uglavnom suvo, osim na jugu i jugoistoku gde će povremeno padati slab sneg.

