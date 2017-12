LEKAR UPOZORAVA RODITELJE: Deca stavljaju petarde u usta, takmiče se ko će duže da izdrži, pa se unakaze za ceo život!

BEOGRAD - Petarde i uopšte pirotehniku treba veoma ozbiljno da shvate roditelji i svi koji su u kontaktu sa decom, jer primena pirotehničkih sredstava može da izazove ozbiljne posledice koje ostavljaju trajan invaliditet kod dece, a nekada mogu i da ugroze život, izjavio je danas direktor Klinike za dečju hirurgiju Instituta za majku i dete Đorđe Kravljanac.

Osvrnuvši se na nedavne slučajeve povrede dece izazvane petardama, dečaka iz Loznice koji je ostao bez dva prsta jer mu je u ruci eksplodirala petarda i mališana iz Banjaluke, koga je u glavu pogodio komad staklene boce, nakon što je petarda ubačena u nju, Kravljanac je podsetio da je problem sa petardama uvek postojao.

"Ali poslednjih godina postoje eksplozivne naprave koje su drugačije u odnosu na nešto što se koristilo pre 10-15 godina, ali je toga bilo uvek, naročito oko Nove godine ili drugih slavlja. To je za decu situacija da iz punog zdravlja dobiju povredu koja kasnije može da ostavi trajne posledice", rekao je Kravljanac.

Doktor naglašava da deca u tom uzrastu ne mogu da sagledaju sve moguće posledice, a da čak u nekim situacijama povrede od petardi i ostalih pirotehničkih naprava mogu da ugroze i život deteta.

"Deca stave nekada petarde u usta, takmiče se između sebe ko će duže da izdrži sa petardom u ustima pre eksplozije i tu nastaju povrede lica, oka, koje mogu da budu sa trajnim posledicama", rekao je Kravljanac.

Takođe, priseća se jedne Nove godine, kada je dečak stavio čak 40 petardi u džep pantalona, pritom su one eksplodirale i izazvale povredu noge i duboke opekotine, taj dečak je hospitalizovan, operisan, lečen i na sreću, ostali su mu samo ožiljci.

"Mnogi od njih pokušavaju kad upale tu, kako vi kažete petardu, a ja bih rekao više eksplozivnu napravu, bace, ona ne eksplodira, onda je uzmu u ruku i onda naknadno dođe do eksplozivne povrede koja bude zastrašujuća i to je za decu situacija da iz punog zdravlja dobiju povredu koja kasnije može da ostavi trajne posledice", kaže Kravljanac.

Bilo je i raznih drugih slučajeva ranije, tvrdi doktor i podvlači da se to, nažalost, i danas događa najčešće u ovo doba godine, pred Novu godinu i Božić, kao i u toku praznika i neposredno posle, kao i da su različiti načini kako dolazi do tih povreda.

"Obično je to u igri, deca dolaze u kontakt sa eksplozivnim napravama, nemaju nikakvo iskustvo u rukovanju tim napravama i pritom zadobijaju povrede, koje mogu da budu naizgled bezazlene, ali mogu da budu vrlo ozbiljne i da dovedu do povreda šake, a čak i amputacije dela šake, prstiju i posle takvog povređivanja, deca mogu da ostanu i trajni invalidi", ističe Kravljanac.

Takođe, napominje da u u nekim situacijama, takve povrede mogu da ugroze i život deteta, u zavisnosti od toga koja je regija zahvaćena, kada se radi o tzv. eksplozivnim povredama, naročito šake, gde, osim povrede prstiju, nastaju i povrede mekih tkiva, tetiva, nerava, krvnih sudova, a takođe i koštano-zglobnog sistema.

"Dobro je da se apeluje pre svega na roditelje i na sve koje su u kontaktu sa decom, da im se ne dopusti da dođu u posed tih eksplozivnih naprava i da se ukaže na posledice koje mogu da nastanu prilikom njihovog korišćenja i da će to, nadam se, smanjiti broj ovakvih povreda koje se događaju", rekao je Kravljanac.

Petarde i ostala pirotehnička sredstva, osim što mogu izazvati povrede lica, oka, šaka, prilikom eksplozije stvaraju veliku buku, koja može dovesti do pucanja bubne opne.

Izmene Zakona o javnom redu i miru predviđaju pet puta veće kazne za korišćenje petardi, topovskih udara i drugih pirotehničkih sredstava i ko, posle usvajanja izmena, bude remetio javni red i mir na taj način, moraće da plati kaznu od 50.000 do 100.000 dinara.

Odgovornost za maloletnike mlađe od 14 godina snosiće roditelji, staratelji ili usvojitelji, dok izmene zakona predviđaju i novčane kazne za maloletnike starije od 14 godina, a roditelji, staratelji ili usvojitelji odgovaraće za mlađe.

Aktuelnim zakonom kazna za remećenje javnog reda i mira bacanjem petardi je od 10.000 do 50.000 dinara ili podrazumeva rad u javnom interesu od 40 do 120 sati, a prema zakonu donetom 2013. godine petarde se mogu prodavati samo u objektima koji imaju dozvolu za to.

