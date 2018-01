SUNCE TERA OBLAKE, ALI DO PO PODNE: Danas do 10 stepeni, predveče opet kiša

BEOGRAD - U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano, samo će na istoku i jugoistoku tokom jutra biti umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, na planinama slab sneg.

Kasnije po podne doći će do novog naoblačenja sa kišom, prvo na severozapadu, a uveče i noću i u ostalim krajevima. Na planinama slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorosloški zavod.

foto: Beta/Dragan Gojić

Tokom noći kratkotrajan sneg moguć je i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, pretežno južni i jugozapadni, samo ujutru na istoku jak severozapadni.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 4 C, najviša dnevna od 6 do 10 C.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano. Kasnije po podne naoblačenje koje će uveče i tokom noći doneti povremeno kišu.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 3 C, najviša dnevna 10 C.

foto: Beta/Dragan Gojić

Prema prognozi za narednih sedam dana, i četvrtak će biti malo do umereno oblačno, samo ujutru na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti, još ponegde sa kišom i snegom.

Zatim, do kraja nedelje u jutarnjim satima ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano, izuzev u petak kada je u severnim krajevima ponegde moguća kratkotrajna kiša, i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti.

Za vikend u košavskom području pojačan jugoistočni vetar. Početkom naredne sedmice biće umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, ponegde sa kišom.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Dragan Gojić)

Kurir

Autor: Kurir