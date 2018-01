VIKEND U SRBIJI MIRIŠE NA PROLEĆE: Za Badnji dan i Božić i do 17 stepeni, a evo kada se očekuje PREOKRET

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine.

Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -2 do 7 C, najviša dnevna od 9 do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 7 C, najviša dnevna oko 16 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 13. januara: Za vikend i početkom naredne sedmice u većem delu preovlađivaće sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, osim u Timočkoj Krajini gde će biti umereno i potpuno oblačno i hladnije.

U utorak u košavskom području jugoistočni vetar biće u pojačanju. Od srede temperatura u padu, mestimično sa kišom, u višim predelima sa snegom.

