ZBOGOM ZIMSKOM PROLEĆU: Četvrtak u Srbiji još hladniji, za vikend SNEG!

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) Srbije ponovo je upozorio da će danas u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine, od 17 do 25 metara u sekundi u donjem Podunavlju, Braničevu i Stigu.

foto: Beta/Dragan Gojić

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i malo hladnije, u Timočkoj Krajini i još ponegde sa slabom kišom. Jugoistočni vetar će sutra biti slab do umeren, u košavskom području ujutro jak, sa olujnim udarima, ali će potom oslabiti. Jutarnja temperatura će biti jedan do četiri stepena, a najviša dnevna od četiri do osam stepeni Celzijusa.

I u Beogradu će u četvrtak biti pretežno oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom. Jugoistočni vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura će biti oko četiri stepena, a najviša dnevna oko sedam stepeni Celzijusa.

foto: AP/Ilustracija

Petak

U Srbiji će se u petak zadržati oblačno, mestimično s kišom, a u planinama sa snegom.

Vikend

Za subotu, nedelju i ponedeljak se predviđa osetno hladnije, vetrovito vreme, uz umeren do jak jugoistočni vetar koji će u košavskom području povremeno biti i olujne snage. U većem delu Srbije vreme će biti pretežno oblačno, mestimično sa snegom, a na severu uglavnom suvo. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku uz formiranje snežnog pokrivača, a u planinskim predelima i snežnih nanosa.

foto: AP/Ilustracija

U Beogradu se tih dana predviđa slično vreme.

Biometeorološka prognoza: Pogoršanje meteorološke situacije usloviće pojačanje tegoba većine hronično obolelih, a naročito osoba s cerebrovaskularnim, psihičkim i respiratornim obolјenjima. Meteoropate mogu imati reumatske bolove, promenlјivo raspoloženje i glavobolјu.

(Kurir.rs/Beta/Foto: AP/Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir