NOVI UDAR NA VOZAČE, POVEĆAN POREZ: Za staru lagunu registracija TRIPUT SKUPLJA od novog BMW?!

BEGRAD - Porez koji se svake godine plaća prilikom registracije vozila, povećan je za ovu godinu, kako je objavljeno u Službenom glasniku.

foto: AP/Ilustracija

Reč je o porezu koji uz obavezno osiguranje, predstavlja najveći deo cene registracije vozila. Inače, prošle godine je u odnosu na 2016. porez povećan za oko 1,5 odsto. Porez je i ove godine povećan, odnosno usklađen sa indeksom potrošačkih cena koje je objavio Republički zavod za statistiku za period od 1. decembra 2016. do 30. novembra 2017. godine.

Nove iznose poreza možete da vidite u tabeli ispod.

Kubikaža 2016. 2017. 2018.

do 1.150 ccm 1.220 1.240 1.270

1.151-1.300 ccm 2.370 2.410 2.480

1.301-1.600 cm 5.240 5.320 5.470

1.601-2.000 ccm 10.740 10.900 11.210

2.001-2.500 ccm 53.070 53.870 55.380

2.501-3.000 ccm 107.550 109.160 112.220

Preko 3.000 ccm 222.280 225.610 231.930

U zavisnosti od starosti vozila, porez se umanjuje za određeni procenat: od pet do 8 godina 15 odsto, od osam do 10 godina 25 odsto, od 10 do 20 godina 40 odsto, preko 20 godina 80 odsto.

Sa jedne strane, govori se o uvođenju Euro 4 standarda kao ograničenja za uvoz polovnih automobila, a kao razlog se navode ekologija i bezbednost, dok se sa druge strane kolima starijim od 20 godina daje popust od 80 odsto na porez na upotrebu, čime se direktno destimuliše kupovina novijih vozila, piše B92.

Porez na luksuz ostaje?

Foto: Marina Lopičić

Veći problem je nepravda prema običnim vozačima. Na primer, potpuno nov BMW X5 xDrive25d ima motor od 2.0 litra i 231 KS, košta 60.500 evra, a porez na njega je sada 11.210 dinara.

Nasuprot njemu imamo fijat Punto 1.9 D iz 2003. godine, sa motorom od 1.9 litara i 60 KS, čiji vlasnik plaća porez od 6.726 dinara. Tu je i nesrećni vozač koji za svoju lagunu 2.2 dCi iz 2005. godine, sa motorom od 150 KS mora svake godine da izdvoji 33.228 dinara.

(Kurir.rs/B92/Polovni automobili/Foto: Marina Lopičić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

BEOGRAĐANI VOLE BMW, A ŠUMADINCI MAZDU: Ovo su najtraženiji polovnjaci u Srbiji

Kurir

Autor: Kurir