OBLAČNO NA SRETENJE: Danas hladno i tmurno, do 7 stepeni, ali drugi dan praznika SUNČAN!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima provejavanje snega, a uveče i tokom noći delimično razvedravanje.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 1 C, najviša od 2 do 7 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i suvo. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 0 C, najviša oko 3 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 22. februara: U petak i subotu ujutro slab mraz i mestimično magla ili niska oblačnost, koja će se po pojedinim kotlinama zadržati i pre podne.

U petak tokom dana pretežno sunčano. Tokom noći petak na subotu na krajnjem severu naoblačenje ponegde sa slabom kratkotrajnom susnezicom.

U subotu umereno oblačno i suvo. Zatim pretežno oblačno, mestimično sa kisom i snegom. Temperatura oko i malo ispod proseka za ovo doba godine.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Dragan Gojić)

Kurir

Autor: Kurir