KRKOBABIĆ O NAJAVLJENOM POVEĆANJU PENZIJA: Prvo sumirati ekonomske rezultate

Lider Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) i ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić ocenio je danas da je povećanje penzija ozbiljna tema i da je pre toga potrebno sumirati ekonomske rezultati dosadašnjih mera.

"To je veoma ozbiljna tema. Mislim da bi pojedini ministri i premijer pre definisanja stavova trebalo da imaju konsulatacije s predsednikom Srbije. On je krenuo u ovaj projekat i bio garant svega toga i ima celovit uvid u sve to", rekao je Krkobabić.

On je ocenio da "istrčavanja sa obećanjima nisu dobra".

"Kada kostatujemo da ono što smo odradili daje prave rezultate i da kratkoročno i srednjoročno u finansijskim projekcijama imamo adekvatan prostor, onda moramo ozbiljno da se pozabavimo tim pitanjem", rekao je Krkobabić.

(Kurir.rs/Beta/RTS/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir