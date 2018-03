VOZAČI, OPREZNO U SAOBRAĆAJU: Prilagodite brzinu zbog varljivog vremena

Česte promene vremenskih prilika, uobičajene za ovo doba godine, mogu dovesti do usporenije vožnje, a svakako zahtevaju dodatni oprez u vožnji, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema zadržavanja putničkih vozila dužih od 30 minuta. Teretna vozila na Horgošu, Kelebiji i Batrovcima se zadržavaju do 60 minuta. Na ulazu i izlazu iz Mađarske je, medjutim, moguće formiranje kolona i višesatno čekanje.

Od 13. marta do 15, aprila 2018. godine u periodu od 07.00 do 18.00, ;na deonici Gazela–Sava Centar-Tošin Bunar–petlja Zmaj, u pravcu Beograd–Dobanovci obavljaće se radovi na zaštitnoj ogradi. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena leva traka, svakog dana parcijalno u potezima do 1,5 kilometar.

Do 22. marta 2018. godine, u vremenskom periodu od 09.00 do 15.00, izvodiće se radovi na delu autoputa Beograd-Niš, na deoniciod petlje "Dušanovac" do petlje "Lasta", u smeru Beograd–Niš. Radovi se izvode u pokretu, a za vreme kojih će za saobraćaj privremeno biti zatvorena krajnja leva saobraćajna traka.

I na brojnim deonicama na putevima u Srbiji se obavljaju radovi, pa je na tim mestima potreban dodatni oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije.

