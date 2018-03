NAKON 3 DECENIJE OPET AVIONOM DO IRANA: Uspostavljena linija Beograd-Teheran, karte prodate do juna

Nakon gotovo tri decenije danas je ponovo uspostavljena direktna avio linija između Beograda i Teherana, a karte za se letove na ovoj ealciji prodate su do juna. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić istakao je tim povodom da je to najbolji pokazatelj kako se Srbija sprema za dolazak iranskih turista. Za to su, kazao je Ljajić, rađena posebna istraživanja o posebnim sklonostima i i interesovanja iranskih turista.

Samo u januaru ove godine, turisti iz te zemlje ostvarili su 2.305 noćenja u Srbiji, rekao je Ljajić i istakao da su sve karte na letovima Teheran - Beograd prodate do juna. Veruje da će se broj putnika na toj relaciji povećavati iz meseca u mesec.

"Osim toga, imaćemo i konkurenciju, avio letove privatnih iranskih kompanija već od ovog meseca, tako da će se broj iranskih turista sasvim sigurno samo povećavati. Verujemo da će bezvizni režim koji imamo i direktna avio linija omogućiti lakšu komunikaciju poslovnih ljudi Srbije i Irana, a želimo da Beograd bude centralno mesto za iranske poslovne ljude i investicije", rekao je Ljajić na konferenciji za novinare.

Rasim Ljajić foto: Zorana Jevtić

Ministar je ubeđen da će ekonomska, privredna, trgovinska saradnja dve zemlje biti na daleko većem nivou nego što je sada i kada se govori o obimu robne razmene i o iranskim investicijama u Srbiji.

Direktna linija ima dvostruki značaj, ističe Ljajić i kaže da ona, pre svega, u značajnoj meri povećava turistički promet između jedne i druge zemlje, a posebno što se u Srbiji očekuje povećanje broja iranskih turista.

"Mi smo inače u prošloj godini sprovodili čitav niz promotivnih aktivnosti turističkih potencijala Srbije u Iranu, takođe zajedno sa Slovenijom nastupali smo u aprilu prošle godineu u Teheranu, predstavljajući zajedničku turističku ponudu Slovenije i Srbije i ove godine Iran je za nas jedno od osam prioritetnih tržišta, kada govorimo o promotivnim aktivnostima 2018. godine", rekao je Ljajić.

Ambasador Irana Hosein Mola Abdolahi istakao je da je uspostavljanje direktne avio linije drugo važno dostignuće u saradnji dve zemlje, nakon uspostavljanja bezviznog režima, u cilju olakšanje međusobne komunikacije, kao i razvoja saradnje u oblastima turizma, trgovine, kulture, nauke i obrazovanja.

"Ova linija plod je ozbiljnog truda i iskrene saradnje, kooperacije svih zvaničnika i relevantnih institucija u Teheranu i Beogradu. Naši odnosi svakog dana se razvijaju, tokom proteklih šest meseci, skoro 7.000 iranskih turista posetilo je Srbiju i to je neviđena brojka u istorijatu naših odnosa", rekao je.

Ta brojka, kazao je ambasador, odnosno prisustvo iranskih turista, dobiće na ubrzanju tokom iranskih novogodišnjih praznika, kao i sezone godišnjih odmora.

Sve ovo, prema njegovim rečima, govori o dubokom interesovanju naroda dve zemlje da imaju prijateljske i proaktivne odnose, rekao je iranski diplomata.

Pozvao je "sve dobre ljude" u Srbiji da posete njegovu zemlju, koja je, kako je rekao, kolevka civilizacije, sa enormnim brojem turističkih atrakcija kulturnog i istorijskog aspekta.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto ilustracija Profimedia

Kurir

Autor: Kurir